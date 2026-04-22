Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Se acabó la era Larcamón? Víctor Velázquez e Iván Alonso se reunirán para definir futuro del DT en Cruz Azul

La Máquina sigue en picada y complica su localía en la Liguilla del Clausura 2026
Carlos Ponce de León
Carlos Ponce de León 10:18 - 22 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La crisis celeste pone contra las cuerdas a Nicolás Larcamón, mientras la directiva define su futuro en una reunión clave sin margen de error

El presente gris de Cruz Azul ya movió a la directiva: Nicolás Larcamón está en el banquillo de los acusados y se reúne el Ingeniero Velázquez con Iván Alonso para decidir sentencia. Nadie más, ni asesores ni más directivos.

En las oficinas de Gran Sur se efectuará a mediodía la reunión para hacer el balance de la situación de Nicolás Larcamón como técnico de La Máquina, quien fue eliminado en Concacaf y liga nueve sin ganar, no convence a la afición y se agota la paciencia.

Se especuló que las declaraciones del técnico por la tardanza en regresar al Estadio Azteca pudieron impactar, pero es meramente el rendimiento deportivo y la gestión que parece gastarse al interior del club.

¿Lo aguantarán a Liguilla?

Es lo que se pone en análisis: darle una oportunidad más o cortar de una vez su trabajo en Cruz Azul para tratar de refrescar en la Fiesta Grande. Las dos opciones están en la mesa; Velázquez y Alonso deben decidir este día.

El futuro de Iván Alonso

El director deportivo no está salvo del juicio por el presente de Cruz Azul, que, aunque sigue en carrera por el título, no tiene satisfecha a la alta plana de La Máquina. Habrá jalón de orejas, pero la solidez del proyecto seguirá con el uruguayo al frente por ahora. No se marchará aún como quieren los asesores y otras manos que codician el puesto.

Iván Alonso previo a un partido de Cruz Azul en la Liga MX | MEXSPORT
Lo Último
13:53 VIDEO: Gael García confronta a fan por grabarlo sin permiso
13:53 ¿Hace cuánto no mete gol Henry Martín con América?
13:48 Larcamón casi fuera de Cruz Azul; Joel Huiqui apunta a ser su reemplazo
13:36 Mazatlán Shore 2026: fecha de estreno, elenco completo y detalles de la nueva temporada en Paramount+
13:10 ¡OFICIAL! Así anunció LM52 la separación de Alberto Del Río, tras su situación legal
13:08 Reportan presunta captura de “El Guano”, hermano de El Chapo Guzmán, en el Triángulo Dorado
13:06 ¿Habrá clases durante el Mundial 2026? SEP da nueva postura
12:50 ¡EXPLOTÓ LARCAMÓN! Se define el futuro del TÉCNICO al frente de CRUZ AZUL
12:43 ¡Oficial! LM52 se deslinda de Alberto del Río tras polémica legal
12:38 Filtran alineaciones de Chelsea; Marc Cucurella provoca escándalo en la Premier League