¿Se acabó la era Larcamón? Víctor Velázquez e Iván Alonso se reunirán para definir futuro del DT en Cruz Azul

El presente gris de Cruz Azul ya movió a la directiva: Nicolás Larcamón está en el banquillo de los acusados y se reúne el Ingeniero Velázquez con Iván Alonso para decidir sentencia. Nadie más, ni asesores ni más directivos.

En las oficinas de Gran Sur se efectuará a mediodía la reunión para hacer el balance de la situación de Nicolás Larcamón como técnico de La Máquina, quien fue eliminado en Concacaf y liga nueve sin ganar, no convence a la afición y se agota la paciencia.

Se especuló que las declaraciones del técnico por la tardanza en regresar al Estadio Azteca pudieron impactar, pero es meramente el rendimiento deportivo y la gestión que parece gastarse al interior del club.

🚨CONTINUIDAD EN DUDA

Cruz Azul analiza la permanencia de Nicolás Larcamón como DT



🤝 Reunión clave entre el Ing. Velázquez e Iván Alonso en Gran Sur (nadie más, ni asesores ni nada)



⚠️ También habrá llamado de atención para Alonso… pero no se va el Director Deportivo



El… pic.twitter.com/AYdl0nM8bt — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) April 22, 2026

¿Lo aguantarán a Liguilla?

Es lo que se pone en análisis: darle una oportunidad más o cortar de una vez su trabajo en Cruz Azul para tratar de refrescar en la Fiesta Grande. Las dos opciones están en la mesa; Velázquez y Alonso deben decidir este día.

El futuro de Iván Alonso

El director deportivo no está salvo del juicio por el presente de Cruz Azul, que, aunque sigue en carrera por el título, no tiene satisfecha a la alta plana de La Máquina. Habrá jalón de orejas, pero la solidez del proyecto seguirá con el uruguayo al frente por ahora. No se marchará aún como quieren los asesores y otras manos que codician el puesto.