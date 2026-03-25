Iván Alonso abandonó a Cruz Azul y regresa a CDMX por problema con su permiso migratorio

El directivo de Cruz Azul, Iván Alonso, vivió un contratiempo en su reciente traslado a Estados Unidos, luego de que su autorización de ingreso bajo el programa de exención de visado no estuviera vigente al momento de su viaje.

El equipo celeste viajó a Estados Unidos para afrontar un partido amistoso para no perder el ritmo durante la Fecha FIFA de este marzo. Esta semana disputarán un encuentro en San José, California, ante Atlético Nacional de Colombia.

Cruz Azul se medirá ante Atlético Nacional en un partido amistoso | X @CruzAzul

Ivan Alonso con problemas en el viaje de Cruz Azul

De acuerdo con la información de Carlos Ponce de León, Alonso, presidente deportivo de la Máquina, tuvo que abandonar la concentración del equipo y regresar a la Ciudad de México, debido a que no se percató de que su Electronic System for Travel Authorization (ESTA, por sus siglas en inglés) se encontraba vencido.

Cruz Azul respaldó a Ivan Alonso | CAPTURA DE PANTALLA: VIDEO

El directivo, quien cuenta con pasaporte español, había utilizado previamente este mismo permiso sin inconvenientes. Apenas en enero estuvo en Los Ángeles para otro partido amistoso, y posteriormente lo empleó nuevamente en febrero para trasladarse a Vancouver en la Liga de Campeones de la Concacaf.

Aunque la aerolínea le permitió abordar el vuelo con destino a California, en su llegada a San José se detectó que el documento ya no estaba vigente, lo que derivó en que tuviera que regresar a la Ciudad de México.

SE LE VENCIÓ EL PERMISO 🇲🇽🔙 🇺🇸



Iván Alonso tuvo que regresar de California porque no vio que se le venció el ESTA (Electronic System for Travel Authorization), sistema de EU para viajeros bajo el programa de exención de visado.



🇪🇸🇺🇾El directivo azul tiene pasaporte español.… pic.twitter.com/S8UqcjXKjH — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) March 24, 2026

Antecedentes del uso del permiso

El ESTA es un sistema electrónico que permite a ciudadanos de ciertos países ingresar a Estados Unidos sin necesidad de tramitar una visa, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades migratorias.

En el caso de Iván Alonso, su pasaporte español le permite acceder a este beneficio; no obstante, el permiso debe mantenerse vigente para poder ser utilizado en cada ingreso al país.

Iván Alonso tuvo que abandonar la concentración de Cruz Azul | IMAGO7