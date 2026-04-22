¡Nueve sin ganar! Cruz Azul empata ante Querétaro y prolonga su sequía de victorias

Cruz Azul sigue sin encontrar el rumbo bajo el mando de Nicolás Larcamón. La Máquina empató 1-1 frente a Querétaro en el Estadio Corregidora y alargó su mala racha a nueve partidos sin conocer la victoria.

Cruz Azul vs Querétaro | IMAGO7

El inicio parecía prometedor para los cementeros. Apenas al minuto 10, Jeremy Márquez abrió el marcador tras una asistencia de Willer Ditta, culminando una jugada que ilusionaba con un cambio de inercia.

Sin embargo, el partido pronto se tornó en un reflejo de la incertidumbre que vive Cruz Azul. En el desarrollo del encuentro, Gonzalo Piovi fue amonestado y llegó a su quinta tarjeta amarilla, por lo que no estará disponible para el próximo compromiso ante Necaxa.

Querétaro, lejos de desmoronarse, mantuvo la presión constante. Los locales comenzaron a ganar terreno poco a poco, empujando a Cruz Azul hacia su propio campo y generando incomodidad en cada salida. La Máquina, sin claridad, apostaba más por resistir que por ampliar la ventaja.

Querétaro vs Cruz Azul | MEXSPORT

Cuando parecía que los visitantes se irían al descanso con la ventaja, llegó el golpe inesperado. Al minuto 45+2, Jeremy Márquez se convirtió en protagonista nuevamente, pero esta vez de forma negativa, al marcar un autogol que significó el empate para los Gallos Blancos. De héroe a villano en cuestión de minutos.

Los cambios reflejaron la búsqueda de soluciones. Salieron Palavecino y Paradela para dar ingreso a Luka Romero y Eberechi Eze, mientras que Querétaro respondió con las salidas de Unjanque y Juan Cásarez, dando entrada a Jimmy Gómez y Fernando González. Aun así, el trámite del partido se mantuvo equilibrado.

Al final, el empate dejó sensaciones encontradas, pero sobre todo preocupación en Cruz Azul, que sigue sin poder romper la racha negativa. Con un punto más en la tabla pero muchas dudas en el funcionamiento, La Máquina ya piensa en su siguiente reto que es buscar la ansiada victoria este domingo en el Estadio Banorte ante Necaxa.