¿Hay intervenciones en la Comisión de Arbitraje? Armando Archundia lo revela
Las polémicas y controversias alrededor del arbitraje mexicano son recurrentes cada jornada, por lo que los cuestionamientos sobre autoridades, como la de Iñigo Riestra, Secretario General de la Federación Mexicana de Futbol. El exárbitro mundialista, Armando Archundia explicó la situación.
¿Qué dijo Archundia sobre las intervenciones en la Comisión de Arbitraje?
En entrevista con RÉCORD, durante el programa de Infiltrados, Archundia mencionó que hay una supervisión, que normalmente recae en el Secretario General y se hace un trabajo en conjunto con el director. Con ello, ese tipo de estrategias no son tomadas como intervenciones.
“En el reglamento de las comisiones de árbitros de la FIFA, de CONCACAF y de la federación, debe haber un supervisor y regularmente recae en el secretario general. O en este caso recae en el director, en el presidente ejecutivo. Se ponen de acuerdo y lo tienen que tomar como una supervisión, no como una intervención”, inició Archundia.
“Pueden dar sugerencias, pueden dar indicaciones, pero cuando empiezan a decir que hay que calificar de una forma u otra, eso ya es intervención. Posiblemente eso sucedió más con el director del área técnica, porque era muy frontal. Incluso con Yon (de Luisa) discutimos algunas cosas y él me decía: ‘El que sabe eres tú. Entonces, déjame trabajar’. Yo respondía: ‘Entiendo la parte externa, pero si me dejan trabajar va a ser más sencillo’”, agregó Archundia en Infiltrados.
¿Hay independencia en la Comisión de Arbitraje?
Sobre la independencia de la Comisión de Arbitraje, Archundia confesó que parece que no existe, pero afirmó que mientras él estuvo a cargo, siempre luchó para que trabajaran libremente.
“Sí, así pareciera, que la Comisión no es independiente. Cuando yo estaba, se habló mucho de la independencia porque yo luchaba y decía: "Déjennos trabajar". Sé cuál es el camino. Pero cuando eres muy exigente, de alta competencia, no todos están dispuestos a estar en el mismo barco. Ese es el problema”, expresó el exárbitro.
Acerca de la polémica ocurrida en el Atlético de San Luis vs Pumas, por una supuesta intervención de Horacio Elizondo en una jugada, Archundia explicó lo que dice el manual para el protocolo.
"Las reglas de juego establecen el protocolo del VAR, que está documentado en un manual. Este manual menciona la figura de un supervisor, pero su función no es intervenir en las decisiones arbitrales, sino únicamente en caso de un mal procedimiento, como faltar una toma o alguna situación operativa similar; no para modificar ninguna decisión. Por eso están el árbitro del VAR, el AVAR (su auxiliar), el operador y el supervisor que puede estar presente. Si intervienen dos personas, se violan las reglas de juego. Si hubo intervención, debía ser únicamente el supervisor designado; el director del área técnica no era el supervisor, ya había uno asignado.
El protocolo establece que el supervisor analiza el trabajo de los árbitros para dar retroalimentación y ayudar a mejorar, pero no para intervenir en decisiones. Si el supervisor interviniera como VAR, entonces se tendría que contratar a quienes vayan a intervenir como VAR directamente. Sobre si Horacio Elizondo debe irse, eso lo decide la Federación Mexicana de Fútbol. Según el comunicado oficial, se acepta que todo estuvo bien, así que no parece que vaya a haber consecuencias. Cabe cuestionar bajo qué reglas se considera que estuvo bien”, finalizó Archundia.
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