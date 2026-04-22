¿Hay intervenciones en la Comisión de Arbitraje? Armando Archundia lo revela

"Las reglas de juego establecen el protocolo del VAR, que está documentado en un manual. Este manual menciona la figura de un supervisor, pero su función no es intervenir en las decisiones arbitrales, sino únicamente en caso de un mal procedimiento, como faltar una toma o alguna situación operativa similar; no para modificar ninguna decisión. Por eso están el árbitro del VAR, el AVAR (su auxiliar), el operador y el supervisor que puede estar presente. Si intervienen dos personas, se violan las reglas de juego. Si hubo intervención, debía ser únicamente el supervisor designado; el director del área técnica no era el supervisor, ya había uno asignado.