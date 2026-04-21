Armando Archundia ve a César Ramos entre los favoritos para arbitrar la Final del Mundial 2026

César Arturo Ramos se perfila para tener una verano histórico. El silbante de 42 años forma parte de la lista final de árbitros y árbitras que la FIFA eligió para la Copa del Mundo 2026, la cual será la tercera en la trayectoria del sinaloense, quien estuvo en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Entre ambos torneos, Ramos Palazuelos suma siete juegos, por lo que ahora se perfila para superar el récord de más partidos mundialistas para un silbante mexicano. Por ahora, dicha marca la presume Armando Archundia, quien -en entrevista con el programa de 'Los Infiltrados' en RÉCORD- consideró que César Arturo tiene posibilidades de llegar hasta la Final del certamen mundialista.

César Arturo Ramos en el partido de Uruguay contra Portugal en la Copa del Mundo Rusia 2018 | MEXSPORT

¿César Arturo Ramos en la Final del Mundial 2026?

Durante la charla, el exárbitro mundialista destacó la capacidad que tiene el silbante culichi y consideró que eso lo puede impulsar hasta la Final del torneo, aunque fue mesurado y reconoció que hay muy buenos silbantes. "Tiene mucha competencia, pero es de los fuertes".

Archundia señaló a Alireza Faghani, quien el año pasado pitó la Final del Mundial de Clubes, y al francés Clement Turpin como otros dos fuertes candidatos para arbitrar partido por el título este año en el torneo de verano. "Si Francia no llega, ahí puede estar (Turpin); están los brasileños, el italiano".

"Va a tener buena competencia, pero eso le va a ayudar para que llegue en la mejor manera y me parece que así va a ser. Y ojalá Katia (Itzel García) pueda arbitrar algún partido", añadió el exárbitro.

César Arturo Ramos en el partido de Uruguay contra Portugal en la Copa del Mundo Rusia 2018 | MEXSPORT

Ramos Palazuelos, el #2 en la historia del arbitraje mexicano

Con su participación en los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, Armando Archundia impuso récord en el arbitraje mexicano con ocho partidos mundialistas, por lo que con una designación en Fase de Grupos, César Arturo igualará dicha marca. Por ello, el exsilbante consideró que después del Mundial de Norteamérica 2026, Ramos Palazuelos se convertirá en el 'Número 2' en la historia del arbitraje mexicano.

"El Número 1, tu servidor; ahí están los números, los números y los partidos. Así de sencillo", y recordó que él tiene una larga trayectoria tanto en la Liga MX como a nivel internacional. "El árbitro que tiene todos los torneos que organiza la FIFA y la Concacaf, los tengo yo, no los tiene nadie".

César Arturo Ramos en la Semifinal de la Copa del Mundo Qatar 2022 | IMAGO 7

Por ahora, el record internacional de más partidos en mundiales es del uzbeko Ravshan Irmatov con 11 apariciones. Por lo que, con dos partidos de Fase de Grupos y dos de Fase Final, o bien tres de Fase de Grupos y uno de Fase Final, César Ramos igualará dicha marca. "A nivel internacional va a ser el uno, va a tener más partidos", añadió Archundia.