¡La ultimísima! FIFA abre una nueva y última fecha para venta de boletos del Mundial 2026

Faltan 51 días para el inicio de la Copa del Mundo 2026, pero todavía hay entradas disponibles para los partidos del torneo. Así lo confirmó la FIFA por medio de un comunicado en el cual anunció que este miércoles 22 de abril comenzará una última etapa de venta de boletos. "Durante la fase de venta de última hora se seguirán poniendo entradas a la venta hasta que concluya el torneo", se lee en el comunicado del organismo.

De igual forma, el organismo interancional recordó que en esta etapa de venta, como ocurrió en otras en las cuales hubo mucha demanda, "las localidades se asignarán por orden de solicitud. Por ello, los aficionados interesados en adquirir un boleto tendrán que unirse a filas virtuales una vez accedan a la plataforma y esperar a que se les asigne un turno.

Estadio Guadalajara previo al partido entre Nueva Caledonia y Jamaica en el Repechaje del Mundial 2026 | MEXSPORT

"El público podrá ver los partidos y categorías disponibles, seleccionar las localidades específicas, proceder con la compra y recibir la confirmación una vez que se complete el pago. Asimismo, podrá elegir los asientos concretos en el mapa de localidades o utilizar la opción 'Reservar el mejor asiento'", se lee en el comunciado compartido por la FIFA.

¿A qué hora comenzará la venta de entradas?

Según el comunicado de la FIFA, esta última fase de venta comenzará a las 9:00 horas (tiempo del centro de México) este miércoles 22 de abril. "En un principio, se podrán adquirir localidades para las categorías 1, 2 y 3. En algunos casos, también habrá asientos de primera fila", aclaró la FIFA, que recordó a los aficionados estar al pendiente de las localidades que se van liberando.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, previo al repechaje del Mundial 2026 | AP

"Este lote de entradas forma parte de la fase de venta de última hora, que estará abierta hasta que termine la competición y permitirá al público general adquirir localidades por orden de solicitud en FIFA.com/tickets. Además de este último lote, se seguirán poniendo a la venta entradas adicionales de forma continuada hasta que se dispute la final del domingo 19 de julio (sujetas a disponibilidad)", añade el texto.

De igual forma, recordó que la misma FIFA da la oportunidad para revender entradas que ya no se utilizarán. "Para los titulares de entradas que cumplan los requisitos, también estará disponible el Mercado de Intercambio/Reventa de la FIFA, que se encuentra en FIFA.com/tickets. Esta plataforma oficial permite a los seguidores que no puedan acudir a los partidos vender sus entradas en un entorno seguro, que los protege de ventas no válidas o no autorizadas".

"La disponibilidad de este servicio depende de los reglamentos locales y federales. Los seguidores que deseen garantizar su asistencia en partidos específicos y disfrutar de una experiencia exclusiva el día del encuentro pueden adquirir paquetes con entrada, disponibles en FIFA.com/hospitality, a través de On Location, el proveedor oficial de hospitality de la Copa Mundial de la FIFA 2026", finaliza.

FIFA busca récord de asistencia para el Mundial 2026

Por último, la FIFA informó que ha poco menos de dos meses del inicio del mundial, ya se vendió una importante cantidad de entradas. "A tan solo 50 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA, ya se han vendido más de cinco millones de entradas para esta edición del torneo, que promete ser el mayor de la historia con 48 selecciones y 39 días de máxima emoción".

"Todo apunta a que este año se superará el récord de asistencia de 3.5 millones establecido en la Copa Mundial de la FIFA de 1994. Las entradas no garantizan la admisión a ninguno de los países anfitriones, por lo que se invita a los aficionados a visitar las respectivas páginas gubernamentales para informarse sobre los requisitos de entrada en Canadá, México y Estados Unidos", y para finalizar invitó a los interesados a tramitar sus visas lo antes posible.