Lamine Yamal ya tiene la vista puesta en el Mundial 2026: “Ojalá podamos ser campeones”

A poco más de 50 días para el inicio de la Copa del Mundo 2026, el delantero del Barcelona, Lamine Yamal, expresó su ilusión por disputar el torneo más importante a nivel de selecciones con la Selección de España. El joven futbolista habló sobre sus expectativas, la presión de su creciente protagonismo en el futbol mundial y su admiración por Lionel Messi.

Yamal estuvo presente en la entrega de los Premios Laureus, ceremonia en la que fue distinguido como el Deportista Joven del Año por la Academia Laureus World Sports, que reconoce a los atletas más destacados por sus logros individuales y colectivos durante el último año.

Lamine Yamal ganó el premio al deportista joven del año en los premios Laureus | AP

Ilusión por su primera Copa del Mundo

Durante la conferencia de prensa, el atacante se refirió a lo que significará su primera participación en una Copa del Mundo. El torneo de 2026 será el segundo gran certamen internacional que dispute con España, luego de la Eurocopa 2024, en la que tuvo un papel relevante para que el conjunto español se consagrara campeón.

“Con mucha ilusión. Llevo soñando desde que soy pequeño en poder jugar ahí, poder ver a mi madre en la grada, poder representar a la selección. Con muchas ganas de que llegue ya. Serán dos meses que a mí se me harán cortos. Estoy ansioso de que se pueda el primer partido y ojalá podamos ser campeones”, afirmó el delantero en conferencia de prensa durante la entrega de premios.

Balón y trofeo de la Copa del Mundo 2026 | @fifamedia

La presión y el ejemplo para los jóvenes

El jugador también abordó la responsabilidad que implica ser una de las figuras más reconocidas del futbol actual. A sus 18 años, reconoció que la exposición mediática lo obliga a cuidar sus palabras y acciones, al tiempo que busca convertirse en un referente positivo para nuevas generaciones.

“Es verdad que no puedes equivocarte porque era ese ejemplo de muchos niños. Entonces, lo tomo como algo bueno. Intento siempre que hable, decir algo con sentido y que ayude a más gente. Alguna vez me equivocaré, seguramente, pero tengo 18 años y quizás no”.

Lamine Yamal en el partido de Barcelona contra Atlético de Madrid en Champions League | AP

Finalmente, Yamal se refirió a la figura de Lionel Messi, a quien considera un referente dentro y fuera de la cancha. El argentino ha sido reconocido en dos ocasiones como el mejor deportista del año en los Premios Laureus, siendo el único futbolista en lograrlo.