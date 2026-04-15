"Volveremos a estar donde debemos": Lamine Yamal manda mensaje tras eliminación de Barcelona en Champions League

Ya son 11 años y la cuenta se prolonga. Desde la Temporada 2014-15, cuando se coronó ante Juventus, Barcelona no ha regresado a una Final de Champions League y una vez más su objetivo quedó inclumplido. Los culés no concretaron la remontada en la eliminatoria ante Atlético de Madrid y ahora solo les queda pelear por LaLiga.

Curiosamente, fue también el equipo colchonero el que le quitó a los culés la posibilidad de coronarse en la Copa del Rey, en dos eliminatorias en las cuales Diego Simeone le ganó la partida a Hansi Flick. El estratega rojiblanco supo plantarse bien en defensa y, entre otras cosas, anuló a Lamine Yamal, quien pese a marcar el primer gol del partido de este martes, tuvo pocas oportunidades para desbordar.

Cuando a uno de sus jugadores más importantes le quitan esa libertad, el Barça sufre mucho en ataque y en el partido en el Estadio Metropolitano no fue la excepció. Ahora, el club tendrá que reflexionar sobre ésa y otras dificultades que tuvieron en el torneo europeo con miras a la siguiente temporada. Mientras tanto, Lamine mandó un mensaje de aliento a la afición blaugrana.

Lamine Yamal contra Musso en el partido de Barcelona contra Atlético de Madrid en Champions League | AP

¿Qué dijo Lamine Yamal tras la derrota de Barcelona?

Por medio de redes sociales, el joven futbolista de 18 años ofreció sus disculpas a la afición e hizo la promesa de recuperarse a partir de este nuevo descalabro. "Lo dimos todo, pero no fue suficiente. Esto es solo parte del camino: para llegar a la cima hay que escalar, y sabemos que no será fácil ni nos lo pondrán fácil. Pero rendirse no es una opción".

"Tenemos motivos de sobra para ilusionarnos, y vamos a ir a por ellos con todo. Cada error es una lección, y no dudéis de que aprenderemos de cada uno.Somos el Barça, y volveremos a estar donde debemos. Mis padres me enseñaron que la palabra de un hombre siempre se cumple… y la traeremos a Barcelona. Sempre Barça", escribió Lamine.

Lamine Yamal se enfrenta a Matteo Ruggeri en el partido de Barcelona contra Atlético de Madrid en Champions League | AP

¿Qué viene para Barcelona?

Fuera de la pelea por el título europeo, a los culés solo les queda enfocarse en LaLiga, en la cual por ahora tienen nueve puntos de ventaja sobre Real Madrid, con la segunda vuelta del Clásico todavía por disputarse. Con un triunfo, Barcelona se pondrá a 12 puntos con solo tres juegos más antes del final de la temporada, por lo que podría coronarse en dicho compromiso.

Para que el Barça asegure su título de liga en el Clásico en el Camp Nou, es necesario que ambos clubes tengan los mismos resultados en los partidos previos; es decir, que se mantenga esa diferencia de nueve puntos, o bien que no se amplíe a más de diez. En el caso de los blaugranas, antes de medirse a los Merengues, enfrentarán en casa a Celta de Vigo y luego visitarán a Getafe y Osasuna.

Frenkie de Jong en lamento tras la derrota de Barcelona ante Atlético de Madrid en Champions League | AP