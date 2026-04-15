“Pequeños detalles nos eliminaron, merecíamos pasar”: Flick tras caída del Barcelona

Barcelona se despidió una vez más de la UEFA Champions League a pesar de imponerse al Atlético de Madrid en el partido de Vuelta de los Cuartos de Final. El resultado en el encuentro no fue suficiente para revertir la eliminatoria, lo que dejó al conjunto blaugrana fuera de la competencia europea con una sensación amarga tras lo ocurrido en el terreno de juego.

Al finalizar el compromiso, el técnico Hansi Flick expresó su inconformidad por la eliminación, reconociendo que su equipo tuvo oportunidades claras para encaminar la serie a su favor. “Estamos decepcionados. Hemos tenido la oportunidad de hacer el 0-3 y finalmente hemos concedido ese gol. Tuvimos muchas oportunidades, pero no las materializamos”, señaló en conferencia.

Hansi Flick, entrenador del Barcelona | AP

Flick destaca el esfuerzo pese a la desventaja

Más allá del desenlace, el estratega alemán resaltó el desempeño de sus jugadores, especialmente considerando las condiciones en las que se desarrolló el partido, donde el equipo tuvo que competir con inferioridad numérica durante varios minutos. “Hemos hecho un partido fantástico. Jugamos con un hombre menos. Pero los jugadores han estado fantásticos”, comentó, valorando el esfuerzo colectivo mostrado en la cancha.

"Han sido pequeños detalles. Hay que hacer las cosas mejor, pero el equipo lo ha dado todo. El trabajo ha sido fantástico, pero no lo hemos conseguido”, explicó el entrenador.

Marcus Rashford, Pedri y Lamine Yamal en celebración con Barcelona en LaLiga | AP

Falta de contundencia y enfoque en LaLiga

El técnico del conjunto catalán hizo énfasis en la falta de contundencia en momentos clave, particularmente durante la primera mitad del encuentro, cuando su equipo generó varias oportunidades sin poder concretarlas.

“En la primera parte debimos marcar más goles. No esperábamos su gol. Nos merecíamos estar en la semifinal”, añadió.

De cara a lo que resta de la temporada, Flick dejó claro que el objetivo inmediato será concentrarse en la liga doméstica. “El paso es ganar LaLiga, estamos en el camino. Hay que seguir. Mantener la mentalidad”, afirmó, subrayando la importancia de cerrar la campaña con un título en el ámbito local.