¡Brutal! El impactante golpe a Fermín López y las polémicas arbitrales del Atleti vs Barcelona

El cruce de Cuartos de Final de la UEFA Champions League entre el Atlético de Madrid y el Barcelona no solo dejó intensidad futbolística, sino también una estela de decisiones arbitrales que prometen dar de qué hablar durante semanas. Desde jugadas accidentales con consecuencias impactantes hasta agresiones no revisadas, el colegiado se convirtió en el protagonista involuntario de una noche de tensión máxima.

Choque de Musso con Fermín | AP

BRUTAL HERIDA A FERMÍN

La temperatura del encuentro subió apenas al minuto 25. Con el marcador a favor tras un gol temprano de Lamine Yamal, el Barcelona buscaba asestar el golpe definitivo. Fermín López se lanzó con todo para cabecear un centro que pudo significar el 0-3 y la remontada en el global.

Sin embargo, el destino fue distinto. El guardameta Juan Musso logró una atajada milagrosa, pero en la inercia del movimiento, su botín impactó de lleno en el rostro del mediocampista culé. La imagen fue estremecedora: Fermín quedó tendido en el césped con un sangrado nasal abundante que encendió todas las alarmas médicas. Pese a la violencia del choque, la acción fue considerada un lance del juego, dejando una de las postales más dolorosas de la eliminatoria.

Si lo de Fermín se entendió como un accidente, lo ocurrido con Gavi desató la furia en el banquillo rojiblanco. El mediocampista blaugrana protagonizó la jugada más cuestionada de la noche al impactar con un codazo el rostro de Ruggeri, quien terminó envuelto en sangre, siendo el segundo jugador del partido en sufrir una herida de ese calibre.

Fermín López | AP

A pesar de que las repeticiones sugerían una extensión del brazo voluntaria y un contacto directo, el árbitro decidió no acudir al monitor. Los jugadores colchoneros mostraron su incredulidad ante la falta de una revisión que pudo dejar al Barcelona con diez hombres en un momento crítico.

EL VAR SÍ APARECIÓ EN LA RECTA FINAL

La disparidad de criterios se hizo notar poco después. En una acción defensiva, Eric García derribó a Sorloth cuando el delantero se perfilaba solo frente a la portería.

Aunque inicialmente el central fue sancionado con tarjeta amarilla, la intervención del VAR cambió el rumbo de su partido. Tras revisar la jugada en la pantalla, el colegiado rectificó y mostró la tarjeta roja, confirmando que el Barcelona terminaría el encuentro en inferioridad numérica.

falta de Eric García | AP