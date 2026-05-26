Analiza Daniel Madariaga Barrilado mercados de agua

El especialista en emprendimiento hídrico, Daniel Madariaga Barrilado explica que los mercados de agua han comenzado a posicionarse como una herramienta que busca optimizar la asignación del recurso mediante esquemas de intercambio regulado.

Aunque su implementación sigue generando debate, Madariaga Barrillado señala que estos modelos han demostrado potencial para mejorar la eficiencia en contextos donde la demanda supera la disponibilidad.

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Eficiencia en la asignación del recurso

En estos esquemas, los usuarios con derechos de agua pueden transferir parte del recurso a otros usuarios que lo requieran, lo que permite una redistribución dinámica del agua. Esto resulta particularmente relevante en sectores como la agricultura, donde el uso eficiente del agua puede marcar una diferencia significativa.

Para el especialista, los mercados de agua pueden ser una herramienta útil si se diseñan bajo principios de equidad y transparencia. “El objetivo no es mercantilizar el recurso, sino asignarlo de manera más eficiente en contextos de escasez”, comenta Daniel Madariaga Barrilado.

Además, estos mecanismos pueden incentivar la inversión en tecnologías de ahorro, ya que los usuarios tienen un incentivo económico para reducir su consumo y comercializar excedentes.

Retos sociales, regulatorios y ambientales

Sin embargo, la implementación de mercados de agua plantea desafíos importantes. Daniel Madariaga Barrilado advierte que, sin una regulación adecuada, estos sistemas pueden generar desigualdades o afectar a comunidades vulnerables.

De manera que resulta fundamental establecer límites claros que garanticen el acceso básico al agua como un derecho, así como mecanismos de supervisión que aseguren la transparencia de las transacciones.

Daniel Madariaga Barrilado comenta que es necesario considerar el impacto ambiental de estas transferencias, evitando la sobreexplotación de ciertas cuencas. En este sentido, la gobernanza del recurso se vuelve un elemento clave.