"Fue un robo" Raphinha explota contra el arbitraje en la serie ante Atlético de Madrid

Pese a un arranque espectacular, los errores propios le costaron caro al Barcelona y por onceavo año consecutivo se quedarán con las ganas de levantar la sexta Champions League en su historia. Este año, sin embargo, el arbitraje habría sido clave para quedar eliminados ante Atlético de Madrid, o al menos así lo dejó saber Raphinha.

Tras perder en la Ida de Cuartos de Final del torneo europeo por marcador de 2-0, el cuadro culé logró revertir el marcador con dos goles en los primeros 24 minutos, sin embargo, una desconcentración defensiva al 30 y una expulsión en la segunda parte, terminaron siendo suficientes para dejar al equipo sin su pase a las Semifinales.

ATLÉTICO DE MADRID VS BARCELONA | AP

Raphinha se lanza contra el arbitraje

Raphinha fue una de las ausencias claves para el Barcelona en la serie ante los colchoneros. El delantero brasileño se lesionó en la pasada Fecha FIFA y no pudo participar en ninguno de los dos partidos de Cuartos de Final. Aun así, dejó saber su malestar por el arbitraje tras la eliminación de su equipo.

En la serie ante Atlético de Madrid, el equipo culé vio dos rojas pese a tener 14 faltas menos que los capitalinos. También el conjunto blaugrana considera que no se les marcaron al menos dos penales a favor y son estos casos los que el brasileño no dudó en cuestionar.

Raphinha molesto por el resultado ante Girona| AP

"Cometer un error en un partido lo entiendo, pero dos partidos seguidos… la eliminatoria fue bastante engañosa. Todo el mundo puede equivocarse, pero cuando se repite de la misma manera es un punto de atención que tenemos que señalar todos".

"Fue un partido que nos robaron también. El arbitraje tuvo muchos problemas, es increíble las decisiones que tomaron. El Atlético hizo no sé cuántas faltas y el árbitro no mostró ni una tarjeta amarilla. Me gustaría entender ese miedo a que el Barcelona llegue a pasar", expresó el delantero en zona mixta.

Raphinha se sincera tras reciente lesión | AP

Pese a las decisiones arbitrales, fueron las fallas del Barcelona tanto defensivamente como ofensivamente las que terminaron costándole caro a los culés. Ahora, el equipo blaugrana deberá enfocarse al 100% en LaLiga, el último torneo donde se mantienen con vida.