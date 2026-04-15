¿Buen presagio? Atlético de Madrid avanza a la Final de Champions League cada que elimina al Barça en Cuartos de Final

Atlético de Madrid terminó el trabajo en el Estadio Metropolitano al echar al Barcelona en los Cuartos de Final de la UEFA Champions League y meterse una vez más a las Semifinales de dicho torneo dejando en el camino a los culés. El partido no fue para nada sencillo para los dirigidos por Diego Pablo Simeone, pero lograron hacerse con el segundo boleto para los últimos cuatro del torneo rumbo a la Final en Budapest.

Casualmente, este triunfo en el marcador global ha hecho recordar a los aficionados los dos anteriores momentos en que el Barça fue su rival en esta instancia, ya que en ninguna de las veces que se han visto las caras, el equipo blaugrana ha podido avanzar a los últimos cuatro equipos del campeonato.

ATLÉTICO DE MADRID VS BARCELONA | AP

¿Atlético apunta a la Final?

El 14 de abril del 2026 no fue la primera vez en la que el Barcelona fue eliminado de Champions a manos del Atlético del Cholo Simeone, ya que tanto 10 como 12 años en el pasado, el cuadro colchonero fue el mejor en la Eliminatoria ante los culés, dejando un saldo completamente rojiblanco en el mano a mano entre los dos equipos de LaLiga.

Esta eliminatoria significó la tercera vez en que los equipos españoles se tuvieron que enfrentar en una instancia definitoria en la competencia, todas y cada una de ellas en los Cuartos de Final. La primera se remonta a la temporada 2013-2014, cuando el Atleti había eliminado al Milan y Barcelona venía de echar a Manchester City, dejando un puesto para cada uno en la ronda de Cuartos.

Koke y David Villa festejando el pase a Semis en 2014 | Google

Aquel partido de Ida finalizó 1-1 en el Camp Nou, pero la Vuelta, que todavía alcanzó a jugarse en el Vicente Calderón, terminó 1-0 a favor de los Colchoneros, dándoles el pase a Semifinales, instancia en la que vencieron a Chelsea, metiéndose así a una Final que terminaron perdiendo ante Real Madrid en Lisboa en una de las momentos más recordadas para el equipo rojiblanco.

De nueva cuenta a la Final

Fue en 2016 cuando se enfrentaron de nueva cuenta en Cuartos de Final, esta vez con Atlético dejando en el camino a PSV Eindhoven en una tanda de penales bastante frenética, mientras que Barcelona tuvo que eliminar a Arsenal por una goleada. Esta vez el enfrentamiento cerró en campo blaugrana, en la Ida quedando 2-1, pero el cuadro colchonero dándole la Vuelta con un 2-0 que cerró la Eliminatoria.

Ya en Semifinales, el equipo de Simeone eliminó a Bayern Múnich, posteriormente pasando a la Final, una vez más en contra de Real Madrid, pero esta vez con sede en San Siro, en una voltereta a la inversa de lo sucedido en Portugal.

Eliminación del Barça a manos del Atleti en 2016 | Google