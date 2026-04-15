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Futbol

Laporta estalla contra arbitraje en partido vs Atlético y confirma nueva queja ante UEFA: “Fue una vergüenza”

Joan Laporta en asamblea de socios | FC Barcelona
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 08:10 - 15 abril 2026
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El presidente del Barcelona, Joan Laporta, no se guardó nada tras la eliminación de su equipo en la UEFA Champions League ante el Atlético de Madrid, y lanzó duras críticas contra el arbitraje y el uso del VAR.

El dirigente blaugrana calificó lo ocurrido en la eliminatoria como “intolerable” y una “vergüenza”, asegurando que las decisiones arbitrales perjudicaron directamente a su equipo en momentos clave de la serie.

“Lo que nos han hecho es intolerable”, expresó Laporta, visiblemente molesto tras el encuentro.

ATLÉTICO DE MADRID VS BARCELONA | AP
ATLÉTICO DE MADRID VS BARCELONA | AP

Barcelona volverá a presentar queja ante la UEFA

Ante este escenario, Laporta felicitó al equipo Colchonero por su clasificación, pero también confirmó que el club presentará una nueva queja formal ante la UEFA, luego de que una reclamación previa fuera rechazada por considerarse “inadmisible”.

El dirigente catalán cuestionó esta decisión y aseguró que buscarán explicaciones, ya que consideran injustificable tanto el rechazo de la primera queja como las decisiones arbitrales durante la eliminatoria.

Atlético de Madrid celebra el pase a Semifinales l AP

Polémicas arbitrales que encendieron al Barça

Laporta enumeró varias jugadas que, desde su perspectiva, marcaron la eliminación del Barcelona: un penalti no señalado en la ida, expulsiones polémicas tras intervención del VAR, un gol anulado que consideró válido y otra pena máxima no concedida.

La expulsión de Eric García en el partido de Atlético de Madrid contra Barcelona en Champions League | AP
La expulsión de Eric García en el partido de Atlético de Madrid contra Barcelona en Champions League | AP

Ha sido una eliminatoria donde las decisiones arbitrales nos han perjudicado mucho. En la vuelta, Eric García no era el último hombre; llegaba Koundé

El árbitro pitó amarilla y el VAR le hizo rectificar. El gol de Ferran era gol, el penalti a Olmo era clamoroso, la agresión a Fermín es intolerable porque le han abierto toda la parte superior del labio y luego le enseña tarjeta a Gavi... El chaval sufría cuando le cosían y ni tarjeta

Además, denunció una agresión sobre un jugador blaugrana que ni siquiera fue sancionada, lo que aumentó la frustración dentro del club.

Choque de Musso con Fermín | AP

Molestia en el club y mensaje contundente

El presidente también respondió a quienes aseguran que el Barcelona suele ser favorecido por los árbitros, rechazando tajantemente esa narrativa y asegurando que lo ocurrido en esta serie demuestra lo contrario.

Finalmente, Laporta dejó claro que el club espera una respuesta por parte del organismo europeo y exigió una reflexión sobre el uso del VAR, en medio de una nueva polémica arbitral que vuelve a sacudir al futbol europeo.

Los que dicen que al Barça le benefician los árbitros son unos sinvergüenzas
ATLÉTICO DE MADRID VS BARCELONA | AP
ATLÉTICO DE MADRID VS BARCELONA | AP
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