Arrestan a Jonathon Cooper, linebacker de Broncos, por violencia doméstica

La espera está por terminar y la NFL regresará en menos de 100 días. La mayoría de franquicias comenzaron sus campamentos de entrenamiento no obligatorios hace unas semanas, como el caso de los Denver Broncos. Sin embargo, el equipo de Sean Payton recibió la noticia del arresto del linebacker, Jonathon Cooper, por la madrugada de este viernes.

Según los registros penitenciarios, Cooper fue detenido en Colorado, y estuvo en la cárcel del condado Douglas bajo sospecha de daños a la propiedad con agravante de violencia doméstica.

Además, según una declaración jurada, Cooper y su novia fueron arrestados tras una discusión y un enfrentamiento físico que comenzó por acusaciones de infidelidad; en el que ambos teléfonos móviles resultaron dañados.

Jonathon Cooper, linebacker de Broncos | AP

¿Qué se ha dicho sobre Jonathon Cooper?

Jonathon Cooper fue arrestado por la policía de Parker a las 11:16 p. m. (hora de Colorado) del jueves y fichado formalmente en la cárcel del condado de Douglas a las 2:38 a. m. del viernes. El linebacker de Broncos compareció ante el tribunal este día por la mañana y fue puesto en libertad bajo palabra; tendrá que acudir de nueva cuenta al tribunal el lunes.

Por su parte, los Denver Broncos solamente comentaron lo siguiente: "estamos al tanto del asunto y estamos recabando más información."

Sean Payton, entrenador en jefe de Broncos | AP

El trabajo de Jonathon Cooper en 2025

El linebacker fue el segundo mejor de los Denver Broncos en cuanto a capturas de refiere, con un total de 8 en la Temporada 2025. El equipo de la montaña estableció un récord de 68 cazas al mariscal de campo, además de ser una de las mejores defensivas de toda la NFL.

El 2026 será el sexto año de Cooper con los Broncos, equipo con el que firmó una extensión de cuatro años y 60 millones de dólares en 2024. Jonathon participó en los entrenamientos voluntarios de esta semana, incluída la práctica del jueves previo al incidente.