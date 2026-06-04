Aaron Donald considera salir del retiro tras llegada de Myles Garrett a Rams

Los Angeles Rams pasaron de ser uno de los candidatos a ganar la Conferencia Nacional a ser los favoritos para levantar el Trofeo Vince Lombardi. El blockbuster que llevó a Myles Garrett a la franquicia de California elevó la expectativa sobre lo que podría hacer la escuadra coacheada por Sean McVay en la Temporada 2026, aunque las sorpresas apuntan a continuar.

De acuerdo con Pat McAfee y Jordan Schultz, Aaron Donald podría salir del retiro para formar parte de una defensiva de impacto inmediato, bajo la dirección del coordinador defensivo Chris Shula. Donald dijo adiós a la NFL después de 10 temporadas en marzo de 2024, sin embargo, la llegada de Myles Garrett le daría un impulso necesario para regresar en busca de su segundo anillo.

Aaron Donald, con Los Angeles Rams | AP

No solo es Myles Garrett

La defensiva de los Rams en la Temporada 2025 estuvo lejos de ser la peor, aunque también muy distante de ser la mejor. La incorporación de Myles Garrett no solo le permitirá tener un jugador diferencial en las trincheras, sino que también servirá como un líder.

Además de la presencia del dos veces defensivo del año, Los Angeles Rams también incorporaron en el comienzo de la agencia libre al esquinero Trent McDuffie, otra superestrella en su posición. La defensa de los Carneros -en el papel- parece ser la mejor de toda la liga, aunque aún hace falta ver a dichas estrellas en acción.

Myles Garrett, con Los Angeles Rams | AP

¿Qué tan factible es el regreso de Aaron Donald?

Pese a que Aaron Donald ya comentó que le encantaría volver a jugar un Super Bowl en el SoFi Stadium -sede del próximo Juego Grande-, de momento no hay nada oficial sobre algún regreso. Sean McVay agregó que todo depende del tres veces defensivo del año futuro Salón de la Fama.

"Aaron es alguien con quien soy muy cercano y sé el respeto que tiene por Myles. Hablé con él sobre la posibilidad de incorporarlo. Si Aaron decide desempolvar a los 35 años, apuesto que puede hacerlo a un ritmo mucho mayor", agregó McVay.