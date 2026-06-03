Brandon Aiyuk enfrenta problemas legales tras emitirse una orden de arresto en California

La situación de Brandon Aiyuk continúa complicándose lejos de los emparrillados. Este miércoles se dio a conocer que la Fiscalía del Condado de Santa Clara emitió una orden de arresto contra el receptor de los San Francisco 49ers por el delito menor de "exhibición de velocidad", una infracción contemplada en la legislación de California.

La medida está relacionada con un video difundido por el propio jugador en diciembre pasado, donde se le observa conduciendo a alta velocidad cerca del Levi's Stadium.

Brandon Aiyuk en un juego de los 49ers | AP

De acuerdo con reportes de ESPN, ABC7 y diversos medios estadounidenses, Aiyuk habría circulado muy por encima del límite permitido en Tasman Drive, una vialidad ubicada junto al estadio de los 49ers y sus instalaciones de entrenamiento.

Tras la difusión del material, la policía de Santa Clara abrió una investigación que posteriormente fue remitida a la oficina del fiscal del condado.

El caso adquirió notoriedad debido a que fue el propio receptor quien compartió las imágenes en internet. Días después de la publicación, Aiyuk ofreció disculpas públicas y reconoció que su comportamiento había sido irresponsable.

Brock Purdy, mariscal de campo franquicia de San Francisco 49ers | AP

Un nuevo capítulo en una etapa turbulenta

Los problemas legales llegan en un momento particularmente delicado para el jugador. Desde la grave lesión de rodilla sufrida en 2024, la relación entre Aiyuk y la organización de San Francisco ha atravesado diversos episodios de tensión.

Durante la temporada pasada permaneció alejado de varias actividades del equipo, situación que derivó en especulaciones sobre una posible salida de la franquicia.

Brandon Aiyuk celebrando su anotación | AP

¿Qué podría ocurrir ahora con Aiyuk?

La orden emitida por las autoridades corresponde a un cargo menor, aunque la legislación californiana contempla sanciones que pueden incluir multas, libertad condicional, servicio comunitario e incluso tiempo en prisión del condado en casos específicos.