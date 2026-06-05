¿Se van de Chicago? El histórico e inesperado plan de los Bears tras un siglo sin estadio propio

El equipo ya mira hacia un nuevo destino. La Junta Directiva de los Chicago Bears votó a favor del avance del desarrollo del estadio en Hammond, Indiana, (aún sin ubicación exacta). Esta es la primera vez en la que el equipo vota por el emplazamiento de un estadio.

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En un comunicado, el presidente de Chicago Bears, George H. McCaskey, junto con Kevin Warren, presidente y director ejecutivo, expresaron cuales eran las razones por las cuales se tomaron dichas decisiones en el proyecto del estadio, asegurando que dicho movimiento ayudara a la zona con nuevas oportunidades para sus residentes y empresas.

Creemos que un proyecto de estadio de clase mundial en Hammond transformará la región, conectando el noroeste de Indiana con el sur de Chicago a través del Loop y a lo largo de los vecindarios y suburbios que se extienden al norte de la ciudad. Unirá a la zona metropolitana de Chicago (Chicagoland) y ofrecerá nuevas oportunidades a sus residentes y empresas

La noticia llega después de que la Cámara de Representantes de Illinois suspendiera sus sesiones sin abordar una medida que habría allanado el camino para que Arlington Heights y Chicago crearan autoridades locales de estadios. Esto habría abierto una vía para que los Bears evitaran pagar impuestos sobre la propiedad por un nuevo estadio en Illinois.

Los Bears declararon en ese momento que estaban finalizando su evaluación de los posibles sitios para el estadio en Arlington Heights y Hammond. Los giros y cambios durante los últimos días de la sesión legislativa de primavera en Illinois fueron consistentes con lo que ha sido un laborioso proceso de estadio para los Bears, una franquicia fundadora de la NFL.

Los cambios de los Bears

Septiembre de 2021: El equipo anunció que había firmado un acuerdo de compra por 326 acres de terreno en Arlington Heights , a unas 30 millas al noroeste de Chicago . El acuerdo de 197 millones de dólares con Churchill Downs Incorporated se finalizó en 2023 .

Septiembre de 2022: El equipo presentó un plan de casi 5,000 millones de dólares para Arlington Heights que contemplaba un estadio techado capaz de albergar Super Bowls. Las ilustraciones conceptuales también preveían un distrito de entretenimiento abierto todo el año con restaurantes y tiendas.

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En mayo del 2025 el equipo cambio de rumbo, anunció que existían avances significativos con Arlington Heights. Tras varios esfuerzos por asegurar incentivos fiscales en Illinois, con hasta 855 millones de dólares para la infraestructura en Arlington Heights.