Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Green Bay y Christian Watson llegan a un acuerdo para extensión de contrato

Christian Watson, jugador de los Packers | AP
Emiliano Arias Pacheco 15:05 - 04 junio 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El receptor de los Packers ahora tendrá un contrato millonario con la franquicia de Wisconsin

Los movimientos dentro de la NFL continúan y no solo tienen que ver con contrataciones, cambios de alto impacto o llegadas de agentes libres. Las extensiones de contrato también comienzan a marcar el rumbo de varias franquicias, y ahora fue turno de Christian Watson, receptor de Green Bay Packers.

El jugador llegó a un acuerdo con la franquicia de Wisconsin para firmar una extensión de contrato por cuatro años, una decisión que confirma la confianza del equipo en su desarrollo y en el papel que puede desempeñar dentro de la ofensiva en las próximas temporadas.

Christian Watson, jugador de los Packers | AP

Christian Watson seguirá con Green Bay Packers

Los Packers seleccionaron a Watson en la segunda ronda del Draft de la NFL de 2022, con el puesto número 34 global, procedente de la Universidad Estatal de Dakota del Norte. Desde entonces, el receptor se ha consolidado como una de las piezas importantes del ataque de Green Bay.

Su velocidad, capacidad para atacar profundo y presencia en zona roja lo han convertido en un recurso valioso para el equipo. Aunque su trayectoria ha tenido momentos de adaptación, la organización decidió apostar por su continuidad con un acuerdo de largo plazo.

En la Temporada 2025, Watson, de 27 años, fue el segundo mejor receptor del equipo al registrar 611 yardas por recepción. Además, contribuyó con seis touchdowns, números que reforzaron su importancia dentro del esquema ofensivo de los Packers.

Christian Watson, jugador de los Packers | AP

La ofensiva de Packers refuerza su futuro

Con esta extensión, Green Bay busca mantener estabilidad en su cuerpo de receptores y asegurar una pieza que ya conoce el sistema del equipo. La continuidad de Watson apunta a fortalecer la química ofensiva y darle mayor proyección al ataque de cara a los próximos años.

En cuatro temporadas con los Green Bay Packers, Christian Watson ha participado en 48 partidos, 45 de ellos como titular. Durante ese periodo, acumula 133 recepciones para 2,264 yardas y 20 touchdowns, cifras que reflejan su aporte desde su llegada a la NFL.

Christian Watson, jugador de los Packers | AP
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
NFL
Lo Último
17:32 Shakira regresa a la CDMX para inauguración de el Mundial 2026
17:27 Canchas Desiguales: la obra en CDMX que convierte el futbol en una crítica a la desigualdad social
17:20 Guille Franco regresa a San Lorenzo como parte de la reestructuración de la directiva
17:16 André Jardine se despide de América asegurando que el equipo le 'cambió la vida'
17:10 Hoy No Circula: ¿Qué autos NO circulan el viernes 5 de junio en CDMX y EDOMEX?
17:09 Enrique Martínez Chávez, exmilitar buscado por el caso Ayotzinapa, es arrestado por ICE en California
17:06 ¿Cuándo es el Día del Padre 2026 en México? Esta es la fecha exacta
16:58 Quejas de negocios obligan a ajustar el montaje del FIFA Fan Fest en Guadalajara
16:42 Mundial 2026: ¿Cuándo llega la Selección de Túnez a Monterrey?
16:42 Activan Alerta Naranja y Amarilla por fuertes lluvias y posible granizo en gran parte de la CDMX