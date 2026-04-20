Lamine Yamal, coronado como el Mejor Deportista Joven del Año en los Laureus

Madrid se convirtió este lunes en el epicentro del deporte mundial con la celebración de la gala de los Premios Laureus, donde el talento español fue el gran protagonista. Lamine Yamal y Carlos Alcaraz se alzaron con dos de los galardones más prestigiosos, consolidando su estatus como referentes del presente y futuro deportivo.

Lamine Yamal | AP

Lamine Yamal: La revelación que no tiene techo

El joven delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, fue distinguido con el premio a la Mejor Deportista Joven del Mundo. Con apenas 18 años, el futbolista azulgrana subió al escenario para recoger una estatuilla que reconoce su irrupción fulgurante en la élite del fútbol internacional.

Durante su discurso, Yamal se mostró visiblemente emocionado y agradecido:

"Estoy muy contento de recibir este premio. Es un orgullo. Quiero agradecer a la Academia, a mi familia, a mi madre que está en casa con mi hermano, a mi padre, mi abuela, mis compañeros y al equipo que siempre me acompaña".

El canterano no olvidó mencionar a sus colegas de profesión, felicitando a Carlos Alcaraz y reafirmando su compromiso con el futuro: "Espero que esto sirva para seguir así. Me queda mucho camino".

Lamine Yamal con jersey especial de Ronaldinho I X:@FCBarcelona

Alcaraz y Kroos: Excelencia e inspiración

La representación española volvió a brillar con Carlos Alcaraz, quien fue galardonado como el Mejor Deportista Masculino del Año. El tenista murciano suma así un nuevo hito a su carrera, reafirmándose como la figura dominante del circuito tras una temporada de éxitos constantes.

Por otro lado, la gala también rindió un emotivo homenaje a la trayectoria y los valores. El exfutbolista del Real Madrid, Toni Kroos, recibió el Premio Laureus a la Inspiración Deportiva. El centrocampista alemán, que colgó las botas al finalizar la campaña 2023-24 a los 34 años, fue ovacionado por su elegancia dentro del campo y su ejemplaridad fuera de él.