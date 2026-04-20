Julián Álvarez prioriza su llegada a Barcelona; el club pone 'tope' para ficharlo

La Temporada 2025-26 no ha finalizado, pero los equipos ya están en planeación de su plantilla para la siguiente campaña. En ese contexto, Barcelona tiene claro que su prioridad es fichar un delantero y la primera opción es Julián Álvarez, quien no vería mal su traspaso al conjunto blaugrana.

De momento, el delantero argentino tiene contrato con Atlético de Madrid hasta junio de 2030. Sin embargo, de acuerdo con Mundo Deportivo, ya dejó abierta la puerta a su salida en el mercado de transferencias del próximo verano.

Julián Álvarez en el partido de Champions League de Atlético de Madrid contra Barcelona | AP

El mismo medio señaló que el Barça no es el único equipo interesado en el fichaje de la 'Araña', quien tiene tres propuestas principales. Por un lado está Arsenal, opción que al jugador no resulta tan atractiva, ya que por ahora no quiere volver a la Premier League.

PSG es otra de las alternativas que se han presentado para el delantero, pero en ese caso -según Mundo Deportivo- la Ligue 1 no resulta un destino tan atractivo como vitrina internacional. Por ello, el conjunto blaugrana es el club al cual Julián ve como mejor opción.

¿Cuánto tendría que pagar Barcelona por Julián Álvarez?

Para la entidad culé, el argentino es la primera opción para sustituir a Robert Lewandowski, cuyo contrato finaliza el 30 de junio. Según Mundo Deportivo, incluso si el polaco renueva contrato y se queda, será como suplente.

En ese contexto, Barcelona está dispuesto a negociar por los derechos de Álvarez, pero se puso un tope de 100 millones de euros para ficharlo. Dependerá de Atlético si acepta traspasarlo por esa cantidad, aunque por ahora, luego de llegar a Semifinales de Champions League, no tienen interés en hablar de fichjaes y salidas.

Julián Álvarez en el partido de Champions League de Atlético de Madrid contra Barcelona | AP

Bastoni, el otro objetivo de Barça

Además de Julián, otro de los principales objetivos que tienen los culés para el mercado de verano es Alessandro Bastoni. Según la fuente mencionada hasta ahora, las bases del acuerdo entre el jugador de Inter de Milan y Barcelona están encaradas, pero falta que Hansi Flick dé el visto bueno tras una reunión con Deco para planificar la plantilla.

El mismo medio señaló que el zaguero sí ve con buenos ojos su llegada al Barça y se sentará con los Nerazzurri para negociar su salida y que cedan ante le precio, sobre todo para cambiar de aires después de tres títulos en la Serie A. Por ahora, los italianos piden alrededor de 70 a 80 millones, pero no se descarta que se pueda negociar.