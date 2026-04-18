Cholo Simeone manda mensaje a los aficionados tras derrota en Final de Copa del Rey: "necesitan ganar"

El Atlético de Madrid consumó un fracaso más, ahora en la Copa del Rey. El conjunto Colchonero intentó ganar con vehemencia a la Real Sociedad de San Sebastián, pero no fue suficiente en la tanda de penaltis; con fallas de Julián Álvarez y Alexander Sorloth, el equipo de Diego Pablo Simeone perdió un torneo más.

En conferencia de prensa tras la caída en La Cartuja, el 'Cholo' respondió a las preguntas de los periodistas, una de ellas dedicada a la afición rojiblanca. El estratega argentino fue tajante y respondió que los madrileños no necesitan mensaje de apoyo, sino que títulos.

"Yo creo que los aficionados necesitan ganar, no necesitan mensajes de diálogo. Necesitan ganar, no necesitan más", agregó Simeone.

Cholo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid | AP

¿Cómo fue la derrota del Atlético de Madrid en Copa del Rey?

El partido comenzó como debe de comenzar una Final: con ímpetu. La Real Sociedad de San anotó a los 14 segundos, gracias a un cabezazo implacable de Ander Barrenetxea Muguruza.

La anotación marcó la tónica del partido, con un Atlético de Madrid en busca de empatar el juego. La respuesta a las plegarias colchoneras llegó gracias a Ademola Lookman, quien empató gracias a un disparo escorado. Sin embargo, la alegría no duró mucho, pues antes de finalizar la primera mitad, Mikel Oyarzabal puso el 1-2 con un polémico penalti.

Atlético de Madrid, en Copa del Rey | AP

La segunda mitad de la Final de la Copa del Rey

El conjunto rojiblanco fue un vendaval en la segunda mitad, sin embargo, como es normal con el Atlético de Madrid, el final tuvo que ser dramático. Julián Álvarez empató de nueva cuenta el partido al 83’, por lo que se convirtió en el héroe colchonero, aunque no lo fue por mucho.

La prórroga pasó sin pena ni gloria, por lo que la siempre emocionante -pero fatídica- tanda de penaltis se hizo presente. Fue ahí donde la 'Araña' dejó de ser el héroe y terminó por convertirse en uno de los dos villanos, junto a Alexander Sorloth.

Unai Marrero terminó por ser el héroe de los txuri-urdin, pues con sus dos atajadas en la tanda rompió una maldición de seis años sin ganar el trofeo de su majestad. El Atlético de Madrid ahora buscará luchar por la Champions League.