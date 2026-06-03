Olvídate del efectivo: la tarjeta que necesitarás para moverte durante el Mundial

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de Futbol 2026 ya comenzó y la Ciudad de México afina los últimos detalles para recibir a miles de visitantes que llegarán desde distintos países para disfrutar de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. Con el Estadio Ciudad de México como sede del partido inaugural el próximo 11 de junio, las autoridades capitalinas ya tienen definido uno de los ejes principales de la operación mundialista: privilegiar el transporte público como la forma más eficiente para desplazarse por la capital.

En este contexto, la Tarjeta de Movilidad Integrada (Tarjeta MI) se convertirá en una herramienta prácticamente indispensable para quienes planean asistir a los encuentros mundialistas, recorrer la ciudad o trasladarse entre los distintos puntos turísticos y de entretenimiento que formarán parte de la experiencia del torneo.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, ha reiterado que el objetivo es facilitar los desplazamientos de los aficionados mediante una red de transporte conectada y accesible, reduciendo el uso del automóvil y agilizando la movilidad en una ciudad que espera una importante afluencia de visitantes durante más de un mes de competencia.

La Tarjeta MI se convertirá en una herramienta indispensable para asistir a los encuentros mundialistas / FB: @LaSEMOVI

La tarjeta que unificó el transporte de la Ciudad de México

La Tarjeta de Movilidad Integrada fue presentada oficialmente el 16 de octubre de 2019 como parte de una estrategia para modernizar el sistema de transporte público de la capital. Meses después, el 31 de enero de 2020, comenzó a operar como el principal medio de pago en los distintos sistemas de movilidad de la ciudad, sustituyendo paulatinamente los antiguos boletos de papel y las tarjetas independientes.

Actualmente, esta tarjeta permite a los usuarios acceder a prácticamente toda la red de transporte público de la Ciudad de México mediante un solo método de pago, simplificando los viajes y eliminando la necesidad de utilizar efectivo en cada traslado.

La tarjeta se podrá utilizar en todos los medios de transporte público de la capital / FB: @LaSEMOVI

¿Qué transportes podrás usar con la Tarjeta MI?

Una de las principales ventajas de la Tarjeta de Movilidad Integrada es que concentra en un solo plástico el acceso a múltiples sistemas de transporte.

Con ella podrás viajar en: Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC)

Metrobús

Trolebús

RTP (Red de Transporte de Pasajeros)

Cablebús

Tren Ligero

Ecobici

Gracias a esta integración, los aficionados podrán desplazarse entre hoteles, zonas turísticas, centros culturales, Fan Fest y el Estadio Ciudad de México sin necesidad de adquirir distintos boletos o realizar pagos separados.

Además, en algunos trayectos la tarjeta permite realizar transbordos entre sistemas de transporte sin generar un nuevo cobro, lo que representa un ahorro importante para los usuarios.

La Tarjeta MI se podrá recargar en máquinas o por vía electrónica por parte de la aplicación / FB: @LaSEMOVI

También servirá para llegar al AIFA y a Toluca

La expansión de la red de movilidad en el Valle de México también ha permitido que la Tarjeta MI se utilice en algunos de los proyectos ferroviarios más importantes inaugurados recientemente.

Los visitantes podrán utilizarla para abordar el Tren Suburbano Felipe Ángeles, que conecta Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), una de las principales puertas de entrada para turistas nacionales e internacionales.

Asimismo, quienes deseen viajar al Estado de México podrán utilizar servicios vinculados al Tren Interurbano El Insurgente, que conecta la capital con Toluca y representa una nueva alternativa de movilidad para la región.

Los turistas nacionales y extranjeros se podrán mover con falicidad por toda la ciudad / FB: @LaSEMOVI

Lanzan tarjeta especial del Mundial 2026

Como parte de los preparativos rumbo a la Copa del Mundo, las autoridades capitalinas también anunciaron una edición especial de la Tarjeta de Movilidad Integrada con diseño conmemorativo del Mundial 2026.

Estas tarjetas estarán disponibles en las taquillas del Sistema de Transporte Colectivo Metro y en los módulos de Park & Ride, el sistema que facilitará el traslado de aficionados hacia el Estadio Ciudad de México durante los días de partido.

La tarjeta física será necesaria para acceder a algunos de estos servicios especiales, por lo que las autoridades recomiendan adquirirla con anticipación para evitar contratiempos.

El costo del transporte depende del destino en toda la Ciudad de México / FB: @LaSEMOVI

También existe una versión digital

Para facilitar aún más la movilidad durante la justa mundialista, el Gobierno capitalino invitó a los usuarios a descargar la App CDMX, donde es posible activar la versión digital de la Tarjeta MI. Quienes ya cuentan con una tarjeta física o digital también podrán realizar recargas electrónicas mediante la aplicación oficial o a través de plataformas como Mercado Pago, evitando filas y reduciendo tiempos de espera.