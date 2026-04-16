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Futbol

Barcelona presenta queja formal ante la UEFA por arbitraje contra el Atlético de Madrid

Frenkie de Jong en lamento tras la derrota de Barcelona ante Atlético de Madrid en Champions League | AP
Frenkie de Jong en lamento tras la derrota de Barcelona ante Atlético de Madrid en Champions League | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 11:22 - 16 abril 2026
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Después de una eliminatoria más que polémica. El Barcelona lanzó un comunicado oficial respecto al arbitraje en el juego ante el Atlético de Madrid

El Barcelona ha presentado una queja formal ante la UEFA tras la actuación arbitral en la eliminatoria de Cuartos de Final de la Champions League frente al Atlético de Madrid.

Decisiones que no se ajustan al reglamento

El conjunto azulgrana considera que, tanto en el partido de ida como en el de vuelta, se registraron decisiones arbitrales que no se ajustaron al reglamento. Entre los puntos señalados, el club denuncia una supuesta aplicación incorrecta de las normativas, así como la falta de intervención del VAR en jugadas consideradas determinantes.

Se produjeron varias decisiones arbitrales que no se ajustan a las Reglas de Juego
ATLÉTICO DE MADRID VS BARCELONA | AP
ATLÉTICO DE MADRID VS BARCELONA | AP

Errores que tuvieron impacto en el partido

De acuerdo con la postura del Barcelona, la acumulación de estos errores habría tenido un impacto directo en el desarrollo de los encuentros y en el resultado final de la eliminatoria, lo que derivó en un perjuicio tanto deportivo como económico para la institución.

A través de esta denuncia, el club catalán reiteró sus inconformidades previamente expresadas ante la UEFA. Además, mostró disposición para colaborar con el organismo con el objetivo de mejorar el sistema arbitral y garantizar una aplicación más rigurosa, justa y transparente de las Reglas del Juego.

Fermín López | AP
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