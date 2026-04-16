¡Será gratis! La Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad será transmitida por el canal de Ibai

La final de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad se podrá disfrutar a través del canal de YouTube de Ibai.

Un hecho histórico para los creadores de contenido, ya que ninguno de estos había podido transmitir un partido completamente en vivo y a todo color.

Gratis para todo el mundo

En una era donde las plataformas digitales y la televisión de paga dominan los derechos de muchos de los partidos en el mundo del futbol, esta es una noticia muy buena para los amantes del balompié.

Ibai, siendo uno de los mayores creadores de contenido en todo el mundo, creador de la Velada del Año, ahora traerá para todas las personas la final de la Copa del Rey 2026 entre Atlético de Madrid y la Real Sociedad, un partido marcado por ser una de las últimas citas importantes de Antoine Griezmann con los Colchoneros.

Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid | AP

Narradores y periodistas especiales

También estarán en la retransmisión Miguel Ángel Román, como cronista y uno de los narradores del partido, y Víctor Navarro en el campo a partir de las 8 de la tarde (12:00 p.m., hora de CDMX).

Un partido que tiene todo por ser espectacular, ahora con la noticia de que será gratis para todo el mundo, se espera con más ansia.