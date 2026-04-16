Real Madrid y Barcelona caen en la misma instancia de Champions por primera vez en la historia

Cayeron las dos torres. Real Madrid dijo adiós de la UEFA Champions League 2026 luego de que no logró superar al Bayern Múnich. Sin embargo, la derrota del equipo blanco significó más que una eliminación, sino que también entró en la historia ‘oscura’ de los dos mejores equipos de España.

Jugadores del Real Madrid reclamándole al árbitro en el partido ante el Bayern l AP

Adiós a los favoritos

La ronda de los Cuartos de Final de la Champions League trajo varias sorpresas, pero sin duda la mayor de estas fue la eliminación del Barcelona a manos del Atlético de Madrid, misma que significó su décimo año sin lograr levantar la orejona.

ATLÉTICO DE MADRID VS BARCELONA | AP

Por otro lado, el Real Madrid murió en la línea ante un Bayern Múnich que volvió a demostrar porque es el candidato a ganar el máximo torneo del viejo continente, imponiéndose 6-4 en el marcador global.

La caída de los dos pilares más importantes de España y de LaLIga no solo fue dolorosa para los hinchas de ambos equipos, sino que también entró en los libros de historia, luego de que fuera la primera vez que ambas plantillas caen en Cuartos en una misma temporada en toda su historia.

Michael Olis celebrando su gol ante el Real Madrid en Champions League I AP

¿Nueva era?

La tradición de tener al menos uno de los dos equipos españoles en Semifinales es sin duda una de las más ‘quebradas’ de la historia, pues aunque muchas veces no han logrado llegar, su prensa en esa instancia significa un rotundo espectáculo.

Ahora sin ninguno de los dos, Bayern Múnich, Atlético de Madrid, Arsenal y Paris Saint-Germain serán los encargados de darle ‘sabor’ a la penúltima etapa del mejor campeonato de futbol del viejo continente. Los bávaros enfrentando al PSG en una ‘final adelantada’ y los ingleses ante el poderío de los pupilos del Cholo Simeone.

Finalmente, Barcelona tendrá la oportunidad de enfocarse en LaLiga, torneo que tiene en su bolsillo en caso de no dejar de apretar en la recta final. Por otro lado, los merengues tendrán que mejorar y apelar a un milagro para poder competir por el torneo de liga, mismos que es el último en el que siguen de pie.