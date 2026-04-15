¡No hubo remontada! Bayern Munich resistió ante Real Madrid y avanzó a Semifinales de Champions League

Un único disparo a portería le bastó a Luis Díaz para convertirse en la figura de Bayern Munich contra Real Madrid en el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Champions League. Cuando quedaban dos minutos para el final de los 90 reglamentarios, el colombiano sacó un disparo que se desvió en el muslo de Eder Militao y se coló al fondo de la portería blanca; con ello, sentenció la eliminatoria a favor de los alemanes.

Tres veces se adelantó el conjunto blanco en el marcador en su visita a Allianz Arena y aunque dos ocasiones el conjunto de Vincent Kompany respondió para recuperar la ventaja en el global, después del 2-3 (4-4 global) no tuvieron contundencia. Los tiempos extra parecían casi pactados, cuando Eduardo Camavinga, que ingresó de cambio al 62', se fue expulsado.

Jugadores de Bayern Munich celebran la victoria contra Real Madrid en la Champions League | AP

El francés recibió la doble amarilla en menos de diez minutos, al 78' y al 86', tras lo cual Bayern no tardó en capitalizar la superioridad numérica para finalmente empatar el juego y definir la serie a su favor. Todavía tras el tanto de Luis Díaz, en un contragolpe ya en la compensación, Michael Olise puso el 4-3 en el partido, 6-4 en el global, con un zurdazo al poste más alejado de Andriy Lunin.

Errores de los porteros marcaron el primer tiempo

El partido tuvo el peor inicio para los bávaros, cuando -en el afán de salir jugando- Manuel Neuer dejó el balón en los pies de Arda Güler. El mediocampista turco no perdonó y desde tres cuartos de campo golpeó de primera intención para abrir el marcador con apenas 33 segundos transcurridos, por encima del portero alemán que se quedó impotente.

Manuel Neuer en el segundo gol de Real Madrid | AP

Pero del otro lado del campo Andriy Lunin no lo hizo mejor y cinco minutos más tarde Aleksandar Pavlović empató el juego en un tiro de esquina, en una acción en la cual el portero ucraniano midió mal el centro y permitió el remate dentro del área chica que le devolvió la calma a los bávaros. Pero cuando el conjunto local había tomado el control del juego, un golazo de Güler -con colaboración de Neuer- puso el 1-2 (3-3 global) al 28'.

Harry Kane con un tiro cruzado dentro del área al 38' y Kylian Mbappé en un mano a mano frente a Neuer al 42' pusieron el 2-3 antes del descanso. Aunque el tanto se revisó en el VAR por una posible falta en la recuperación del equipo merengue, el tanto subió al marcador, que no se movió hasta los últimos minutos del tiempo regular.

Luis Díaz dispara en el partido de Bayern Munich contra Real Madrid en la Champions League | AP

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