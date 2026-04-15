Klopp al banquillo del Real Madrid con Kroos de segundo: el rumor que sacude al madridismo

Un nuevo rumor ha agitado el entorno del Real Madrid. Según el periodista François Gallardo, el club blanco tendría ya un acuerdo cerrado con Jürgen Klopp para que se convierta en el próximo entrenador. La noticia, que según Gallardo está pactada desde diciembre de 2025, incluye una sorpresa mayúscula: Toni Kroos se incorporaría al cuerpo técnico como segundo entrenador.

Jürgen Klopp | AP

En una intervención a través de sus redes sociales, Gallardo afirmó con seguridad que el plan no es una simple especulación, sino una decisión ya tomada en las altas esferas del club. Según su versión, Klopp lideraría un nuevo ciclo deportivo, mientras que Kroos, recién retirado, iniciaría su trayectoria en los banquillos al lado de uno de los técnicos más prestigiosos del mundo.

Gallardo añadió que la operación estaría lista para materializarse este mismo verano, lo que la convertiría en uno de los fichajes más impactantes del fútbol europeo reciente si llegara a confirmarse.

Kroos, el factor sorpresa en el nuevo proyecto

La posible inclusión de Toni Kroos en este tándem es el elemento que más ha llamado la atención. Aunque el alemán siempre ha sido una figura respetada y un líder en el vestuario, su paso a los banquillos no se contemplaba a tan corto plazo. Sin embargo, su profundo conocimiento del club y su influencia en la plantilla podrían ser claves para una transición exitosa a su nuevo rol.

La combinación de la experiencia de Klopp y el liderazgo interno de Kroos podría crear una sinergia muy valorada por la directiva para dar comienzo a una nueva era en el equipo.

Toni Kroos | AP

El club mantiene la cautela y se centra en Arbeloa

A pesar del revuelo mediático, el Real Madrid ha optado por el silencio y la prudencia, evitando hacer comentarios oficiales sobre estas especulaciones. La prioridad del club sigue siendo la temporada actual y el trabajo de Álvaro Arbeloa, quien dirige al equipo en un momento decisivo.

Por su parte, el propio Klopp ha desmentido recientemente cualquier contacto con la entidad madridista, lo que siembra dudas sobre la veracidad de la información. No obstante, la simple posibilidad de ver a esta dupla al frente del equipo ha desatado la ilusión de la afición, que ya especula con si este sorprendente movimiento podría hacerse realidad en un futuro próximo.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid | AP