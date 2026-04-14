Jude Bellingham advierte al Bayern en busca de la remontada en Champions: 'Es una final y no nos vamos a esconder'

Jude Bellingham, jugador del Real Madrid, ofreció una conferencia de prensa antes del partido de Vuelta de Champions League ante Bayern Munich, el británico declaró que los merengues no pueden escatimar en ser eliminados del torneo europeo ya que no pelean actualmente ni Copa del Rey ,ni Supercopa de España. Los de Álvaro Arbeloa llevan desventaja en el marcador global por 2-1.

El ex del Borussia Dortmund señaló ante los medios de comunicación que la exigencia en el club de Florentino Pérez es muy alta y que el ser eliminados del máximo torneo de Europa, es un pecado dentro del club merengue.

"Cualquier derrota en Champions es un desastre en el Real Madrid. Viendo la situación en la que estamos, está claro que el partido es una final y tenemos que jugar bien. Si es todo o nada y no nos vamos a esconder. Queremos creer porque no tenemos más ocasiones", apuntó el atacante al referirse que el Madrid ya no pelea por otro título.

El 9 destacó que este partido se siente como una final para los madridistas, y asegura que aunque no hay presión, si existe una obligación por dar lo mejor y ganar la serie.

Jude Bellingham se lamenta de una falla l AP

"Puede parecer que tenemos mucha presión porque tenemos una situación complicada en la Liga y tampoco estamos en la Copa y por eso es como una final. Es un partido importantísimo y vamos a dar todo" sentenció el británico.

El rendimiento de Jude Bellingham en el partido de Ida ante Bayern Munich

Jude Bellingham con el balón ante la marca de Joshua Kimmich l AP