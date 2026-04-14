¡Messi y Berterame se quedan sin DT! Mascherano renunció como técnico de Inter Miami

De manera sorpresiva Javier Mascherano ha puesto fin a su etapa como entrenador del Inter Miami; así lo ha hecho oficial el conjunto de la Major League Soccer en la que expresa su agradecimiento al cuerpo técnico que logró recientemente el título de Liga.

En el posteo del club en redes sociales ‘Las Garzas’ expresa: “Javier Mascherano ha decidido poner fin a su etapa como Entrenador Principal. Un campeón que, junto con su cuerpo técnico, siempre formará parte de la familia de @InterMiamiCF y estará para siempre ligado a nuestra primera estrella”.

Ante la salida Guillermo Hoyos toma las riendas del equipo, de cara a los próximos partidos, quien llegó en su momento como responsable de supervisar e impulsar la estructura de desarrollo profesional del club y fungía actualmente como director deportivo.

Javier Mascherano, entrenador de Inter de Miami I MEXSPORT

¿Por qué renunció Mascherano?

Desde la página oficial del Inter Miami se revelaron las palabras que dejó el entrenador argentino resaltando que su salida se debe a motivos personales: “Quiero que todos sepan que, por motivos personales, he decidido poner fin a mi etapa como entrenador del Inter Miami CF.”

“En primer lugar, quisiera agradecer al Club la confianza que depositaron en mí, a todos los empleados que forman parte de la organización por el esfuerzo colectivo, pero especialmente a los jugadores, que hicieron posible que viviéramos momentos inolvidables”, continúa Mascherano.

Equipo del Inter de Miami I x:@InterMiamiCF

El sudamericano lanzó sus agradecimiento: “También quiero dar las gracias a los fans y a La Familia , porque nada de esto habría sido posible sin ellos. Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella, y dondequiera que esté, seguiré deseándole al Club todo lo mejor en el futuro. No me cabe duda de que el Club seguirá cosechando éxitos. Les envío un fuerte abrazo a todos y gracias por todo.”

¿Cómo fue su paso de Mascherano en el Inter Miami?

Javier Mascherano llegó al Inter Miami a finales de 2024 y en su primera temporada llevó al conjunto rosado a levantar su primer título de MLS; protagonizó la campaña más exitosa en la historia del club, en donde también consiguió levantar el campeonato de la Conferencia Este.

Inter de Miami y Lionel Messi celebrando los primeros goles en su nuevo estadio | AP