WWE: ¿Cómo fue la última vez que RAW visitó la Ciudad de México?

La WWE sorprendió a los aficionados mexicanos durante La Noche de los Grandes al anunciar el regreso de sus programas televisados a la Ciudad de México. SmackDown y Monday Night RAW se celebrarán el próximo 11 y 14 de septiembre en la Arena Ciudad de México, marcando un momento histórico para la lucha libre en el país.

La noticia ha generado una enorme expectativa entre los seguidores de WWE, pues será la primera vez en 15 años que RAW se transmita en vivo y para la televisión estadounidense desde la capital mexicana, un acontecimiento que no ocurría desde octubre de 2011.

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La última vez que RAW se transmitió desde la Ciudad de México

La más reciente ocasión en que WWE llevó un episodio televisado de Monday Night RAW a la Ciudad de México fue el 15 de octubre de 2011, durante una histórica gira de grabaciones realizadas en el Palacio de los Deportes.

Aquella función contó con varias de las máximas estrellas de la empresa en ese momento. Nombres como John Cena, Alberto Del Río, Randy Orton, Sheamus, Christian y Cody Rhodes formaron parte del espectáculo que fue visto por millones de aficionados alrededor del mundo a través de la programación semanal de WWE.

Alberto del Rio en pelea | IMAGO7

La visita representó uno de los eventos más importantes en la historia reciente de la lucha libre internacional en México, ya que pocas veces la empresa había apostado por realizar una grabación televisada fuera de los Estados Unidos y por primera vez en la Ciudad de México.

Desde entonces, WWE ha mantenido una presencia constante en México mediante house shows que se realizan año con año. Sin embargo, ninguno había contado con el peso de una transmisión semanal de RAW o SmackDown dirigida al mercado global; algo que sin duda la fanaticada mexicana pedía con ansias ver de nuevo.

Por ello, el anuncio de septiembre de 2026 ha sido recibido con entusiasmo por los aficionados mexicanos, quienes volverán a formar parte de un programa que será seguido por millones de personas alrededor del mundo.

WWE regresa a México los shows semanales | Captura de pantalla

De John Cena a Roman Reigns: una nueva generación llega a México

Quince años después de aquella histórica visita encabezada por John Cena y Alberto del Río, la realidad de WWE es completamente distinta.

Ahora, la afición mexicana podrá soñar con ver en vivo a algunas de las figuras más importantes de la actualidad como Roman Reigns, Seth Rollins, Becky Lynch, Penta, Oba Femi, Joe Hendry, Sol Ruca y muchas otras superestrellas que encabezan la nueva era de la marca roja.

Además, el fortalecimiento de la relación entre WWE y AAA ha abierto nuevas oportunidades para el mercado mexicano, acercando a los aficionados a algunos de los talentos más importantes de la lucha libre mundial.

Roman Reigns cerró WrestleMania coronándose como el ganador absoluto | wwe.com

WWE y AAA continúan fortaleciendo su vínculo

El regreso de RAW y SmackDown a la Ciudad de México también representa otro paso en la creciente colaboración entre WWE y AAA, una alianza que ha permitido una mayor presencia de talento mexicano dentro de los planes de la empresa estadounidense y viceversa, al ver más talentos de WWE queriendo ser partícipes en los proyectos de la Caravana Estelar.

Con dos programas televisados y además con el anuncio de TripleMania 34 por las mismas fechas programadas para septiembre, la capital del país volverá a colocarse en el centro de atención de la lucha libre internacional, reviviendo un momento que los aficionados llevaban más de una década esperando.