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Futbol

Del sueño a la burla: Atlético exhibe al Barça con LeBron y dardos en redes

Atlético de Madrid celebra el pase a Semifinales l AP Captura de pantalla del Atlético de Madrid
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 12:07 - 15 abril 2026
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El Atlético de Madrid responde con ironía tras eliminar al Barcelona de la Champions League

El Atlético de Madrid no solo celebró su pase a Semifinales de la Champions League, también aprovechó para lanzar varios dardos contra el Barcelona a través de redes sociales.

Luego de dejar fuera al conjunto culé con un global de 3-2, el equipo rojiblanco publicó mensajes con tono irónico dirigidos a su rival, generando revuelo entre aficionados y medios.

ATLÉTICO DE MADRID VS BARCELONA | AP
ATLÉTICO DE MADRID VS BARCELONA | AP

Uno de los más llamativos fue una frase sobre el estado del campo, en respuesta a las quejas previas del Barcelona: “Nos encanta el olor a césped recién cortado por la mañana”, en clara burla tras la polémica.

LeBron James, protagonista inesperado de la burla

Pero eso no fue todo. El Atlético también se subió a la narrativa que había impulsado el Barcelona antes del partido, cuando algunos jugadores culés se inspiraron en LeBron James y su histórica remontada con Cleveland en 2016.

El equipo Colchonero replicó esa imagen, pero ahora con sus propios jugadores, ironizando sobre el intento fallido de remontada del Barcelona.

Incluso, las publicaciones incluyeron contenido satírico, como un video donde un supuesto león —en referencia al escudo blaugrana— termina siendo un perro, elevando aún más el tono de la burla tras la eliminación.

Del intento de remontada a la eliminación

El Barcelona llegó con la ilusión de remontar la serie y logró empatarla rápidamente en el partido de vuelta, pero no fue suficiente. A pesar de ganar 1-2 en el Metropolitano, el global favoreció al Atlético, que resistió y selló su pase a la siguiente ronda.

Así, lo que comenzó como una narrativa épica impulsada por el propio Barcelona terminó convirtiéndose en material perfecto para las burlas del Atlético, que ahora no solo festeja en la cancha, sino también en redes sociales.

ATLÉTICO DE MADRID VS BARCELONA | AP
ATLÉTICO DE MADRID VS BARCELONA | AP
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