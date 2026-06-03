Cuajimalpa refuerza atención a vecinos afectados por lluvias; retiran toneladas de lodo, granizo y basura

Luego de las intensas lluvias registradas el pasado lunes, la alcaldía Cuajimalpa mantiene un operativo extraordinario en distintos puntos de la demarcación para atender las afectaciones provocadas por la acumulación de granizo, lodo, basura y diversos materiales arrastrados por el agua. Las labores buscan restablecer la movilidad, recuperar espacios públicos y garantizar la seguridad de las familias que habitan en las zonas más afectadas.

La administración encabezada por el alcalde Carlos Orvañanos Rea desplegó una amplia estrategia de respuesta inmediata que incluye más de 15 cuadrillas de limpieza, 12 camiones recolectores, vehículos de apoyo, maquinaria especializada tipo Bobcat y 13 camiones de volteo, con el objetivo de acelerar las labores de saneamiento y reducir los riesgos derivados de las precipitaciones.

El pasado lunes, una tormenta sorprendió a los habitantes de Cuajimalpa / Redes Sociales

Supervisan las zonas afectadas en Cuajimalpa

Como parte del seguimiento a la emergencia, este miércoles el alcalde Carlos Orvañanos realizó un recorrido de supervisión en diversos puntos de la demarcación para verificar personalmente las condiciones en las colonias afectadas y conocer de primera mano las necesidades de los vecinos.

La jornada de supervisión comenzó en Camino Ahuatenco y Agua Bendita, para posteriormente extenderse a colonias y comunidades como 21 de Marzo, Loma Bonita, Contadero, Las Tinajas, Pascuas, la Secundaria número 248 y Las Galicias. Durante los recorridos, el alcalde revisó los avances en las tareas de limpieza, retiro de residuos, desazolve de drenajes y recuperación de espacios públicos, además de escuchar las inquietudes de los habitantes afectados por las lluvias.

El Gobierno de Cuajimalpa está supervisando los trabajos de limpieza y apoyando a los afectados / Especial

Más de 75 toneladas de residuos fueron retiradas

La Dirección General de Servicios Urbanos informó que, como resultado de las labores implementadas durante los últimos días, se logró retirar más de 75 toneladas de material acumulado en calles, avenidas y espacios públicos.

Esta acción permitió disminuir riesgos sanitarios, mejorar las condiciones de movilidad y prevenir nuevos encharcamientos o inundaciones en caso de que continúen las lluvias durante los próximos días.

Las brigadas también realizaron jornadas intensivas de limpieza y recolección de enseres dañados en vialidades y colonias como Antonio Ancona, Calle 21 de Marzo, Ocote, Chimalpa, Galicias, Pascuas, Trueno, Jacarandas y Puente Echanove, entre otras zonas donde la fuerza del agua dejó importantes afectaciones.

Las fuertes lluvias afectaron todo a su paso dejando inundaciones y grandes encharcamientos / Especial

Limpian más de 100 coladeras y retiran 20 toneladas de granizo

En materia hidráulica, las cuadrillas de la alcaldía llevaron a cabo trabajos de limpieza en más de 100 rejillas pluviales y coladeras para mejorar el flujo del agua y evitar futuros taponamientos.

Las acciones de desazolve se concentraron en puntos estratégicos como Arteaga y Salazar, Avenida México, Avenida Puerto México, San José de los Cedros, Granjas Navidad, Avenida 16 de Septiembre y Avenida Jacarandas.

Uno de los trabajos más complejos se realizó en San Pablo Chimalpa, donde se retiraron aproximadamente 20 toneladas de granizo acumulado tras la tormenta.

Calles y avenidas parecían grandes ríos, lo que afectó a vecinos y automovilistas / Redes Sociales

Mercados, escuelas y edificios públicos fueron atendidos

Las labores no se limitaron a las vialidades. La alcaldía informó que también se realizaron acciones de limpieza y mantenimiento en dos mercados públicos, tres centros educativos y diversos edificios gubernamentales.

El alcalde Carlos Orvañanos Rea estuvo presente en los trabajos de limpieza / Especial

Entre los trabajos efectuados destacan la revisión de bombas hidráulicas, limpieza de canaletas, retiro de hielo y residuos, desazolve de tuberías y drenajes, así como acciones preventivas para garantizar la seguridad de estudiantes, comerciantes, trabajadores y usuarios de estos espacios.

También reparan calles dañadas por las lluvias

Como parte de la estrategia integral de recuperación, el gobierno de Cuajimalpa implementó trabajos emergentes de bacheo utilizando 24 toneladas de asfalto caliente para reparar diversos puntos afectados por las lluvias.

Las labores se realizaron en avenidas y calles como Jacarandas, Arteaga y Salazar, Vasco de Quiroga, Segunda Cerrada Jesús del Monte, Calle 12 de Diciembre, Juárez Poniente y Camino a Ahuatenco.