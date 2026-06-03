Encuentros íntimos durante el Mundial aumentan hasta 60%… pero también las enfermedades

La Copa Mundial de la FIFA 2026 promete reunir a millones de aficionados en México, Estados Unidos y Canadá, pero además del impacto turístico y económico, especialistas han advertido sobre un fenómeno que suele repetirse durante este tipo de eventos masivos: el aumento de los encuentros sexuales casuales.

Estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y organismos internacionales de salud han documentado que las Copas del Mundo suelen estar acompañadas por un incremento de hasta 60% en los encuentros sexuales casuales. Este fenómeno también puede derivar en un aumento de los contagios de enfermedades de transmisión sexual, por lo que expertos llaman a fortalecer la prevención rumbo al Mundial 2026.

El doctor Jorge Baruch, jefe de la Clínica del Viajero de la Universidad Nacional Autónoma de México consultado por Infobae, explicó que las enfermedades de transmisión sexual suelen representar uno de los principales desafíos de salud pública durante eventos deportivos de gran magnitud, aunque con frecuencia reciben menos atención que otros riesgos asociados a estas concentraciones masivas.

El Mundial 2026 podría detonar un incremento en encuentros sexuales casuales, advierten expertos. / iStock

Las ETS que más preocupan rumbo al Mundial 2026

Entre las enfermedades de transmisión sexual que podrían registrar un aumento de casos destacan: Sífilis.

Gonorrea.

Virus del Papiloma Humano (VPH).

VIH. El especialista alerta especialmente sobre algunas variantes de gonorrea resistentes a antibióticos, una situación que preocupa a las autoridades sanitarias en distintas regiones del mundo.

Especialistas advierten que los encuentros sexuales casuales pueden aumentar hasta 60% durante eventos masivos como la Copa Mundial de Futbol 2026. / iStock

La prevención será clave

Ante la llegada de millones de visitantes a las sedes mundialistas, expertos en salud recomiendan reforzar las medidas de prevención y educación sexual. Entre las principales recomendaciones se encuentran: Utilizar preservativo en todas las relaciones sexuales.

Realizarse pruebas de detección de ETS de manera periódica.

Evitar relaciones sexuales sin protección bajo los efectos del alcohol o sustancias.

Buscar atención médica ante cualquier síntoma o sospecha de contagio.