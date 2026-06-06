¿Qué significan los colores de la bandera LGBTIQ+? La historia detrás del arcoíris

En cada marcha del orgullo, en redes sociales o en perfiles digitales, las banderas del colectivo LGBT+ ondean con fuerza como símbolo de identidad y resistencia. La más conocida es, sin duda, la bandera arcoíris, pero su historia y su significado van mucho más allá del colorido.

Diseñada en 1978 por el artista y activista Gilbert Baker, la bandera original contaba con ocho colores, cada uno con un significado simbólico. Con el tiempo, se redujo a seis franjas por cuestiones prácticas de producción. Hoy es un emblema global de la diversidad y el amor libre.

¿Qué significa cada color de la bandera LGBT+?

Rojo: vida

Naranja: salud / curación

Amarillo: luz del sol / energía

Verde: naturaleza

Azul: serenidad / armonía

Violeta: espíritu / empoderamiento

El arcoíris simboliza la diversidad sexual y de género. Cada color representa una característica de la comunidad LGBT+, subrayando valores como la vitalidad, curación y espiritualidad, todos unidos en una sola bandera. Además, refuerza la idea de visibilidad y aceptación frente a la opresión.

La bandera arcoíris fue creada en 1978 y se convirtió en un símbolo global del Orgullo LGBT+. / iStock

Más allá del arcoíris: otras banderas del colectivo LGBT+

La diversidad dentro del colectivo ha llevado a la creación de banderas específicas para representar identidades de género y orientaciones sexuales particulares: Bandera del Orgullo Bisexual Creada en 1998 por Michael Page

Colores: el 40% de la superficie es rosa, el 40% es azul y el 20% central es morado

Significado: El rosa alude a los triángulos rosas con los que los nazis marcaban en la Segunda Guerra Mundial a los hombres homosexuales. El morado alude a la 'amenaza morada' o 'amenaza lavanda', una manera de referirse a las personas bi+ y un símbolo de atracción a todos los géneros. Y el azul se añade por la atracción al sexo opuesto. Bandera Transgénero Diseñada por Monica Helms (1999)

Colores: azul, rosa y blanco

Significado: identidad trans, no binaria, en transición o intersexual. Su diseño reversible simboliza la integridad del género Bandera Pansexual Colores: rosa (atracción al género femenino), amarillo (personas no binarias), azul (género masculino)

Significado: amor y atracción más allá del binarismo Bandera Asexual Creada en 2010 por AVEN.

Colores: negro (asexualidad), gris (gris-asexualidad), blanco (aliados) y púrpura (comunidad) Bandera Intersexual Creada en 2013 por Morgan Carpenter

Colores: fondo amarillo con un círculo morado.

Significado: autonomía, integridad corporal, y neutralidad de género Bandera No Binaria Creada por Kye Rowan en 2014

Colores: amarillo, blanco, púrpura y negro

Significado: representa a personas fuera del sistema hombre/mujer Bandera Genderqueer Diseñada en 2011 por Marilyn Roxie

Colores: lavanda, blanco y verde

Significado: género fluido, sin etiquetas rígidas Bandera del Orgullo Agénero Diseñada por Salem X por en 2014

Colores: blanco, negro (representan la ausencia de género), gris (representa la semigeneridad) y verde (representa los géneros no binarios)

Mientras que los genderqueer se saltan las reglas del género, los agender rechazan por completo un género. Bandera del Orgullo Genderfluid Creada en 2012 por JJ Poole

Colores: rosa, blanco, morado, negro, azul

Signficado: la bandera presenta colores asociados a la feminidad, la masculinidad y todo lo que hay entre medias. Bandera Orgullo Lésbico Creada por Tumblr Emily Gwen

Colores y significado: el naranja oscuro significa inconformidad de género, el naranja significa independencia, el naranja claro significa comunidad, el blanco representa relaciones únicas con la feminidad, el rosa significa serenidad y paz, el rosa empolvado significa amor y sexo, y el rosa oscuro significa feminidad.

Más allá del arcoíris el colectivo LGBT+ se compone de muchas identidades, cada una representada con su propia bandera. / iStock

Banderas inclusivas: el caso de la bandera del Progreso

En 2018, el diseñador Daniel Quasar propuso una versión más inclusiva de la bandera LGBT+ tradicional. La bandera del Progreso integra: Las franjas trans (celeste, rosa, blanco)

Marrón y negro (personas racializadas y quienes viven con VIH)

El arcoíris tradicional El objetivo es visibilizar a los grupos históricamente marginados dentro del propio colectivo.

La bandera LGBT+ y sus variantes son mucho más que adornos coloridos: son símbolos de libertad, representación y orgullo. Cada franja y cada color representan voces que, durante mucho tiempo, fueron silenciadas. Y hoy, más que nunca, ondean para recordar que la diversidad merece ser vista, reconocida y celebrada.