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¿Qué significan los colores de la bandera LGBTIQ+? La historia detrás del arcoíris

Esto significa cada color de todas las banderas LGBTIQ+ /
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 19:50 - 05 junio 2026
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La bandera arcoíris es el símbolo más reconocido de la comunidad LGBT+ y cada color tiene un significado especial.

En cada marcha del orgullo, en redes sociales o en perfiles digitales, las banderas del colectivo LGBT+ ondean con fuerza como símbolo de identidad y resistencia. La más conocida es, sin duda, la bandera arcoíris, pero su historia y su significado van mucho más allá del colorido.

Diseñada en 1978 por el artista y activista Gilbert Baker, la bandera original contaba con ocho colores, cada uno con un significado simbólico. Con el tiempo, se redujo a seis franjas por cuestiones prácticas de producción. Hoy es un emblema global de la diversidad y el amor libre.

¿Qué significa cada color de la bandera LGBT+?

  • Rojo: vida

  • Naranja: salud / curación

  • Amarillo: luz del sol / energía

  • Verde: naturaleza

  • Azul: serenidad / armonía

  • Violeta: espíritu / empoderamiento

El arcoíris simboliza la diversidad sexual y de género. Cada color representa una característica de la comunidad LGBT+, subrayando valores como la vitalidad, curación y espiritualidad, todos unidos en una sola bandera. Además, refuerza la idea de visibilidad y aceptación frente a la opresión.

La bandera arcoíris fue creada en 1978 y se convirtió en un símbolo global del Orgullo LGBT+. / iStock

Más allá del arcoíris: otras banderas del colectivo LGBT+

La diversidad dentro del colectivo ha llevado a la creación de banderas específicas para representar identidades de género y orientaciones sexuales particulares:

Bandera del Orgullo Bisexual

  • Creada en 1998 por Michael Page

  • Colores: el 40% de la superficie es rosa, el 40% es azul y el 20% central es morado

  • Significado:  El rosa alude a los triángulos rosas con los que los nazis marcaban en la Segunda Guerra Mundial a los hombres homosexuales. El morado alude a la 'amenaza morada' o 'amenaza lavanda', una manera de referirse a las personas bi+ y un símbolo de atracción a todos los géneros. Y el azul se añade por la atracción al sexo opuesto.

 Bandera Transgénero

  • Diseñada por Monica Helms (1999)

  • Colores: azul, rosa y blanco

  • Significado: identidad trans, no binaria, en transición o intersexual. Su diseño reversible simboliza la integridad del género

 Bandera Pansexual

  • Colores: rosa (atracción al género femenino), amarillo (personas no binarias), azul (género masculino)

  • Significado: amor y atracción más allá del binarismo

 Bandera Asexual

  • Creada en 2010 por AVEN.

  • Colores: negro (asexualidad), gris (gris-asexualidad), blanco (aliados) y púrpura (comunidad)

 Bandera Intersexual

  • Creada en 2013 por Morgan Carpenter

  • Colores: fondo amarillo con un círculo morado.

  • Significado: autonomía, integridad corporal, y neutralidad de género

 Bandera No Binaria

  • Creada por Kye Rowan en 2014

  • Colores: amarillo, blanco, púrpura y negro

  • Significado: representa a personas fuera del sistema hombre/mujer

 Bandera Genderqueer

  • Diseñada en 2011 por Marilyn Roxie

  • Colores: lavanda, blanco y verde

  • Significado: género fluido, sin etiquetas rígidas

 Bandera del Orgullo Agénero

  • Diseñada por Salem X por en 2014

  • Colores: blanco, negro (representan la ausencia de género),  gris (representa la semigeneridad) y verde (representa los géneros no binarios)

  • Mientras que los genderqueer se saltan las reglas del género, los agender rechazan por completo un género.

 Bandera del Orgullo Genderfluid

  • Creada en 2012 por JJ Poole

  • Colores: rosa, blanco, morado, negro, azul

  • Signficado: la bandera presenta colores asociados a la feminidad, la masculinidad y todo lo que hay entre medias.

 Bandera Orgullo Lésbico

  • Creada por Tumblr Emily Gwen

  • Colores y significado: el naranja oscuro significa inconformidad de género, el naranja significa independencia, el naranja claro significa comunidad, el blanco representa relaciones únicas con la feminidad, el rosa significa serenidad y paz, el rosa empolvado significa amor y sexo, y el rosa oscuro significa feminidad.

Más allá del arcoíris el colectivo LGBT+ se compone de muchas identidades, cada una representada con su propia bandera. / iStock

Banderas inclusivas: el caso de la bandera del Progreso

En 2018, el diseñador Daniel Quasar propuso una versión más inclusiva de la bandera LGBT+ tradicional. La bandera del Progreso integra:

  • Las franjas trans (celeste, rosa, blanco)

  • Marrón y negro (personas racializadas y quienes viven con VIH)

  • El arcoíris tradicional

El objetivo es visibilizar a los grupos históricamente marginados dentro del propio colectivo.

La bandera LGBT+ y sus variantes son mucho más que adornos coloridos: son símbolos de libertad, representación y orgullo. Cada franja y cada color representan voces que, durante mucho tiempo, fueron silenciadas. Y hoy, más que nunca, ondean para recordar que la diversidad merece ser vista, reconocida y celebrada.

La bandera LGBT+ y sus variantes son mucho más que adornos coloridos. / iStock
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