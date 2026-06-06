¡Da el visto bueno! André Jardine apoya el fichaje de Guillermo Almada para América

La salida de André Jardine del América fue el último esbozo de aquel conjunto Tricampeón de Liga MX. Pese a los éxitos, el brasileño salió del club que lo enamoró desde el día uno, el cual le brindó una despedida a la altura de su leyenda. Sin embargo, el futbol no deja de ser un negocio y el equipo azulcrema ya busca un reemplazo.

El nombre que ha resonado con fuerza en todo México para llegar al banquillo de las Águilas es el de Guillermo Almada, a quien Jardine ya le dio el visto bueno. En entrevista con TUDN, el exentrenador del América destacó las cualidades del charrúa para ser el nuevo timonel del equipo de Coapa.

"De los mejores nombres que podrían pensar. La admiración que tengo por Almada; fue siempre un rival durísimo. En San Luis nos enfrentamos en mi primera Liguilla, yo tenía el sueño de ser Campeón en mi primer torneo con San Luis", comentó el brasileño.

André Jardine en su despedida del América | IMAGO7

André Jardine y el recuerdo con Almada

En la misma tónica, el exentrenador del América y Atlético San Luis destacó el nivel del charrúa, pues recordó de pe a pa aquella serie ante Pachuca. El conjunto potosino quedó a un gol de pasar a Semifinales, razón suficiente para ser del agrado de André Jardine.

"Conseguimos ir a la Liguilla, nos cruzamos con Pachuca y Almada. Cuando estudié a Pachuca me di cuenta que era el mejor equipo del torneo, pensé que si los eliminamos podíamos ser campeones, hicimos un duelo muy parejo. La Ida fue 2-2; la Vuelta fue 3-2 a favor de Pachuca. Desde aquel momento, entendí que era un gran entrenador, por las formas que tenía", agregó el brasileño.

Guillermo Almada, entrenador uruguayo | IMAGO7

¿Qué más dijo André Jardine?

El exentrenador de las Águilas sentenció su intervención y, pese a ser el hombre que lo podría sustituir en América, dejó en claro que es un gran entrenador. El último equipo de Guillermo Almada en México fue Pachuca.

"Cuando terminó el duelo, me dijo que merecía ser campeón. Desde ahí viene mi admiración por él; intentando superarlo, tengo la máxima admiración por él. América está yendo por un gran entrenador", sentenció.