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Futbol

‘El Tricampeonato es muy difícil de hacerlo’: André Jardine elogió su pasó por el América

Aldo Martínez
Aldo Martínez 16:28 - 04 junio 2026
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Durante su despedida, el brasileño aseguró que se va con la cabeza en alto y con logros importantes

A solo unas horas de que el América anunció la salida del entrenador brasileño, André Jardine, el propio estratega apareció en Coapa para una última rueda de prensa con los colores del equipo 16 veces campeón. Sin embargo, no lo hizo solo, pues fue acompañado por los seis títulos que levantó en su paso.

André Jardine en su conferencia de despedida | IMAGO7

Algo que otros equipos no lograron

Durante su despedida del nido, Jardine fue cuestionado sobre su paso en el equipo y los logros en los últimos tres años. El estratega aseguró que el tricampeonato y todos los demás trofeos tuvieron su dificultad pero las tres ligas son algo que llevará para siempre en la memoria.

Aquí a los que nos comprometemos es a los títulos. Los seis títulos están para siempre, el tricampeonato es algo que ahora que logramos es muy difícil de hacer. Los otros equipos que fueron bicampeones no lo consiguieron y va a ser difícil que alguien lo haga”, confesó Jardine.
André Jardine como entrenador del América | IMAGO7

¿Cuál fue el sabor amargo de Jardine?

Pese a irse como uno de los entrenadores más ganadores de la historia del América, a Jardine le faltó un anillo muy importante, la Liga de Campeones de la CONCACAF. El brasileño confesó que la sensación de irse sin el campeonato internacional es muy difícil, pues se quedaron más de muy cerca.

Si queda el gusto amargo de no conseguir la Concachampions, era algo que soñamos mucho, algo que se nos escapó de las manos un par de veces, quizá no está última vez que nos quedamos un poco lejos, pero en las demás que estuvimos a un gol, un penal, estuvimos muy cerca”, añadió.
André Jardine en el partido de América contra Pumas en la Liga MX | IMAGO 7
André Jardine en el partido de América contra Pumas en la Liga MX | IMAGO7

Finalmente, el ahora ex entrenador del América confesó irse con un gran gusto de poder dirigir a un club como el América, además de ‘prometer’ regresar algún día al club para terminar la historia que pareció un tanto inconclusa y hacer una segunda etapa.

Nos quedamos con el gusto de que no escribimos todo lo que queríamos, me deja este sabor de querer regresar y tal vez escribir la segunda parte de esta historia y tener hambre de los objetivos que no concretamos esta vez”, concluyó.
André Jardine con América | IMAGO7
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