André Jardine regresará al América en un futuro: “en la segunda etapa vendremos renovados”

André Jardine cerró su ciclo como director técnico de América. Sin embargo, el estratega brasileño dejó en claro que muy pronto regresará a las Águilas para nuevamente consejero títulos. Aún así, el histórico entrenador mencionó que era necesario cerrar esta primera parte de la historia en este momento, pues considera que fue el tiempo correcto.

André Jardine en su despedida del América | IMAGO7

André Jardine llegó en 2023 al América cuando arrastraba una sequía de cinco años sin títulos. De inmediato, las Águilas regresaron a la senda de los campeonatos y ganaron seis bajo el mando del brasileño. Con todo esto, el estratega brasileño se convirtió en el director técnico más ganador del equipo, por lo que se ganó el respeto de la afición muy pronto.

A pesar de un último año complicado, los americanistas aún respetaban a Jardine. Por lo tanto, el estratega mencionó en su despedida que cerrar esta primera etapa en este momento era clave, ya que quería conservar la buena relación que todavía tiene tanto con la directiva, como con los jugadores y con la afición que siempre estuvo de su lado.

Despedida de André Jardine del América | IMAGO7

De igual manera, Jardine dejó en claro que más temprano que tarde regresará a Coapa para vivir una segunda etapa como director técnico de América. “Vamos a estar juntos otra vez el club y yo para escribir este capítulo que se nos escapó ahora en esta segunda oportunidad”.

Cerramos esta etapa, después de lo que hicimos aquí había que proteger un poco las relaciones que tuvimos. Probablemente viene un nuevo reto, un nuevo club, otra liga que me añadirán más experiencia, pero tengo la sensación de que es el cierre de una primera etapa. Quiero algo más después de no haber conseguido algunos objetivos en esta primera etapa. En la segunda vendremos renovados”, mencionó el brasileño.

André Jardine en su conferencia de despedida | IMAGO7

En esta primera etapa, André conquistó con América tres títulos consecutivos de Liga MX, una Campeones Cup, una Supercopa de la Liga y un Campeón de Campeones. Sin embargo, al estratega brasileño le faltó ganar la Liga de Campeones de la CONCACAF, torneo que se le negó en tres ocasiones.

Al no haber conseguido esto, Jardine mencionó que aún está satisfecho y contento, pues esto lo motivará a regresar a Coapa en el futuro.

Afición del América despidiéndose de Jardine | IMAGO7

Primero, me voy con la clara sensación de haber cumplido. El objetivo era escribir una página de conquistas, era nuestro tiempo y no podía dejar pasar esto; ayer lo repliqué en las redes sociales. Aquí cumplimos seis títulos que están para siempre. El tricampeonato es algo difícil de hacer; va a ser difícil para el que venga. Me queda un sabor amargo por no lograr el título de la CONCACAF”.

Estuvimos muy cerca. Me quedo con ese gusto de no haber escrito todo, y eso me deja el sabor de regresar en una segunda etapa y concretar estos objetivos. No diría un adiós definitivo porque no soportaría ese sentimiento; lo llevo como una primera etapa para poder estar juntos otra vez y escribir ese capítulo que se nos escapó y concretarlo”, agregó.