Baker Mayfield y Tampa Bay, lejos de un acuerdo

El mundo del futbol americano quedó maravillado con Baker Mayfield en 2017, año en el que el mariscal de campo ganó el Trofeo Heisman. Tras un paso exitoso en el programa de la Universidad de Oklahoma, el quarterback llegó a los Cleveland Browns, equipo en el que no lo hizo mal, pero como todo lo que pasa por la franquicia de Ohio, terminó por quedar lentamente en el olvido.

Sin embargo, como cualquier arquetipo de un héroe de historia clásica, el Panadero emprendió un viaje hasta que llegó a los Tampa Bay Buccaneers, equipo en el que tuvo un segundo aire. La afición de Florida arropó de inmediato a Mayfield y, después de actuaciones que lo consolidaron, se ganó el respeto de toda la NFL.

Baker Mayfield, mariscal de campo de Tampa Bay | AP

Baker firmó un contrato por tres años; este 2026 es su tercero bajo esa condición contractual. En la semana de los campos de entrenamiento no obligatorios, el mariscal de campo compartió que tanto él como la franquicia están lejos de un acuerdo, aunque Mayfield mantiene la ilusión de que llegue pronto.

"Obviamente, sí, me encantaría cerrar un acuerdo a largo plazo, pero ellos conocen mi fecha límite: en cuanto empiece el campamento de entrenamiento, no trataremos nada relacionado con el contrato. Todo se centrará en el futbol americano", señaló Mayfield. "No depende de mí cuándo se concrete, así que espero que sea antes de eso. Si no, aun así, tendré un buen año".

Baker Mayfield, mariscal de campo de Tampa Bay | AP

¿Qué más dijo Baker Mayfield?

Además de asegurar que su idea es permanecer en Tampa Bay, Mayfield fue enfático ante los medios de comunicación y señaló que lo principal es ganar el Trofeo Lombardi. Los Tampa Bay Buccaneers quedaron fuera de Playoffs en la Temporada 2025 en el último partido.

"Nos encantaría quedarnos aquí a largo plazo. Por ahora no es exactamente así, pero tengo contrato hasta 2026", comentó Mayfield. "Tanto los compañeros del vestuario como el cuerpo técnico saben que seguiré siendo yo mismo. Seguiré haciendo todo lo posible para ayudar a este equipo a ganar un Super Bowl. Para mí, eso es la prioridad. Lo demás se resolverá solo".

El legado de Mayfield en Tampa

Baker Mayfield recibe un promedio de 33.3 millones de dólares al año, lo que lo coloca en el lugar número 16 en cuanto a mariscales de campo se refiere en la NFL. El Panadero ha registrado dos temporadas arriba de las cuatro mil yardas; además de un 2024 fantástico con los Tampa Bay Buccaneers.