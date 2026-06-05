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Tembló en CDMX y no sonó la alerta: esta es la razón

Por esta razón no sonó la alerta sísmica en tu celular. / Pixabay
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 17:56 - 05 junio 2026
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El sismo de magnitud 5.2 registrado este 5 de junio se sintió en algunas zonas de la CDMX, pero la alerta sísmica no se activó. Te explicamos por qué ocurrió y cómo verificar que tu celular pueda recibir avisos de emergencia.

El sismo de magnitud 5.2 registrado este viernes 5 de junio con epicentro cerca de Ometepec, Guerrero, se percibió en distintas zonas de la Ciudad de México, pero la alerta sísmica no sonó ni en altavoces ni en teléfonos celulares debido a que el movimiento no alcanzó los parámetros necesarios para activar el sistema de alertamiento.

Usuarios en redes sociales manifestaron que no sonó la alerta sísmica en los celulares/Pixabay

¿Por qué no se activó la alerta sísmica?

De acuerdo con el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), la energía generada durante los primeros segundos del sismo fue insuficiente para superar los niveles de activación establecidos para emitir una alerta preventiva. Por ello, no se activaron los altavoces ni se enviaron notificaciones de emergencia a los celulares.

La alerta sísmica no sonó este 5 de junio durante el sismo registrado. / SASSLA

¿La alerta sísmica de celulares está funcionando?

Sí. A diferencia de lo ocurrido durante el sismo del 4 de mayo, cuando la plataforma de alertamiento móvil se encontraba en mantenimiento por los preparativos del Primer Simulacro Nacional 2026, actualmente el sistema opera con normalidad.

¿Cómo activar la alerta sísmica en Android?

Para recibir alertas de emergencia en dispositivos Android debes:

  1. Abrir Ajustes.

  2. Entrar a Notificaciones.

  3. Seleccionar Ajustes avanzados.

  4. Ir a Alertas de emergencia inalámbricas.

  5. Activar las alertas disponibles.

¿Cómo activar la alerta sísmica en iPhone?

En dispositivos Apple:

  1. Abre Configuración.

  2. Entra a Notificaciones.

  3. Desplázate hasta Alertas gubernamentales.

  4. Activa las alertas de emergencia disponibles.

El sonido de la alerta sísmica está diseñado para activar una respuesta inmediata en el cerebro humano./ RS
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