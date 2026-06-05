Corea del Sur recibe una cálida bienvenida, en su llegada a Guadalajara

La Copa del Mundo comenzó a vivirse este viernes en Guadalajara. La Selección de Corea del Sur arribó a la Perla Tapatía y se convirtió en el primer combinado nacional en llegar a la ciudad de cara al Mundial.

La emoción se hizo presente desde el mediodía. Decenas de aficionados coreanos y mexicanos se dieron cita para recibir al conjunto asiático, que fue arropado entre aplausos, fotografías, camisetas y banderas ondeando al viento.

Llegada de Corea del Sur a México | ALFREDO OLIVAREZ

Corea con toque mexicano

El momento tuvo un toque muy mexicano. Al ritmo del mariachi y con una atmósfera de fiesta, los jugadores fueron recibidos con una muestra de cariño que reflejó la pasión de Guadalajara por el fútbol y la hospitalidad que caracteriza a la ciudad.

Las miradas estuvieron puestas en Son Heung-min, capitán y máxima figura de Corea del Sur, quien encabezó la llegada de la delegación. Junto a él arribaron otras dos de las grandes estrellas del equipo: Kim Min-jae, sólido defensor del Bayern Múnich, y Lee Kang-in, talentoso mediocampista del Paris Saint-Germain.

La conexión entre la afición mexicana y la selección coreana no es nueva. Desde aquel inolvidable triunfo de Corea del Sur sobre Alemania en Rusia 2018, resultado que ayudó a México a avanzar a los octavos de final, existe un vínculo especial entre ambos países. Este viernes, ese cariño volvió a hacerse evidente en cada bandera, cada fotografía y cada grito de bienvenida.

Llegada de Corea del Sur a México | ALFREDO OLIVAREZ

¿Cómo recibió Guadalajara a Corea del Sur?

Con sonrisas, saludos y gestos de agradecimiento hacia los aficionados, la selección asiática inició oficialmente su aventura mundialista en territorio tapatío. Guadalajara ya respira futbol, y Corea del Sur ya siente el calor de una ciudad que la ha recibido como en casa.

La afición tapatía se hizo presente para recibir al gran ídolo coreano, mostrando su admiración con camisetas del Tottenham y muestras de apoyo desde su llegada a Guadalajara. Decenas de seguidores se dieron cita con la ilusión de ver de cerca a una de las máximas figuras del futbol asiático, generando un gran ambiente entre los presentes.

Aunque los jugadores no tuvieron la oportunidad de detenerse para atender a los aficionados o firmar autógrafos, la respuesta de la afición fue positiva. Muchos de los asistentes se mostraron satisfechos simplemente por haber podido ver a sus ídolos a pocos metros de distancia y ser testigos de su llegada a la ciudad.