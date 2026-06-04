Corea del Sur ‘encendido’ para el Mundial 2026 tras derrotar a El Salvador

Corea del Sur afina detalles rumbo a la Copa del Mundo 2026 y dejó claro que será un rival de cuidado para México en la Fase de Grupos, luego de imponerse 1-0 a El Salvador en su último partido de preparación disputado en Estados Unidos. El conjunto asiático cerró su gira con sensaciones positivas y con plantel completo de cara a su debut mundialista.

El equipo dirigido por Hong Myung-Bo llegará con ritmo competitivo al torneo, tras encadenar dos victorias consecutivas en territorio estadounidense. Primero goleó a Trinidad y Tobago y posteriormente superó al combinado salvadoreño en un duelo que exigió orden y contundencia, dos virtudes que podrían complicar al Tricolor en su enfrentamiento directo.

Paik Seung-Ho de Corea del Sur vs El Salvador | AP

Corea del Sur muestra solidez antes del debut mundialista

Desde los primeros minutos, el encuentro ante El Salvador tuvo intensidad. Los centroamericanos avisaron temprano, pero Corea respondió con llegadas de peligro, destacando intentos de Hwang In-beom y Hwang Hee-chan, quienes pusieron a prueba al arquero rival.

El dominio asiático fue creciendo con el paso de los minutos, aunque la falta de contundencia mantuvo el marcador sin goles durante la primera mitad. Corea insistió con centros y disparos de media distancia, evidenciando una propuesta ofensiva dinámica que podría ser clave en el Mundial.

Mario González de El Salvador | AP

La recompensa llegó en el segundo tiempo. Al minuto 57, Lee Dong-gyeong ejecutó un tiro libre con precisión para marcar el único gol del partido, sellando la victoria y confirmándose como una de las piezas importantes en el esquema coreano.

¿Qué tan peligroso será Corea para México?

Uno de los aspectos más relevantes para Corea del Sur fue recuperar a todas sus figuras. Destaca la incorporación de Lee Kang-in, reciente campeón de la UEFA Champions League, así como el ingreso en la recta final del encuentro de Son Heung-min, su máxima estrella.

Con plantel completo, el conjunto asiático viajará a Guadalajara, donde debutará el 11 de junio ante Chequia y posteriormente enfrentará a México el 18 del mismo mes en un duelo que promete ser determinante en el Grupo A.

Amistosos de El Salvador vs Corea del Sur | AP

Para el equipo mexicano, el crecimiento futbolístico de Corea representa un reto importante. Su disciplina táctica, velocidad por las bandas y capacidad para generar peligro en jugadas a balón parado podrían marcar diferencias en un grupo que luce sumamente competitivo.

Corea del Sur llega lista, con confianza y en buen momento. México, por su parte, deberá prepararse a fondo, porque el segundo partido de la Fase de Grupos no será un trámite: será una auténtica prueba de fuego en el camino mundialista.