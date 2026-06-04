Aguirre minimiza polémica por declaraciones con Cuauhtémoc y admite que aún no define su 11 ante Sudáfrica

A unos días del debut de México en la Copa del Mundo 2026 frente a Sudáfrica, Javier Aguirre rompió el silencio sobre las declaraciones que realizó recientemente en el podcast de Cuauhtémoc Blanco, mismas que generaron diversas reacciones en torno al nivel de los rivales del Tricolor.

“En el Podcast nada más echamos desmadre, son equipos complicados y serios, ustedes se echan su show, no es nada oficial. Imagínate, cuando ando pedo bailo. Es un equipo durísimo, Sudáfrica, lo ha hecho bien, me ganó en la Copa África, ya nos enfrentamos hace unos años, con jugadores en el extranjero. Empezando por eso, es un show como lo hacen ustedes, es un poquito para alegrar el momento, sin más, yo no le doy importancia”, explicó.

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana | IMAGO7

Respecto al estado físico de los jugadores que habían presentado molestias, Aguirre confirmó que tanto Santiago Giménez como César “Chino” Huerta evolucionan favorablemente y prácticamente están listos para competir.

“A Chino se le ve bien, Santi bien. Ya lo habíamos visto, están prácticamente dados de alta. En la Ciudad de México es lo mismo, la adaptación. Hoy en día nadie está tosiendo, el equipo llega en buen momento físico. Estamos viendo el video de Serbia, estamos en el mejor momento. Imanol tuvo charlas, los veo ilusionados, no han tenido esa experiencia. Que ya empiece la fiesta”, comentó.

Javier Aguirre y Rafa Marquez | IMAGO7

Sin embargo, el “Vasco” reconoció que todavía no tiene definido el once titular que utilizará en el partido inaugural frente a Sudáfrica. Aunque en un principio contemplaba repetir una base, las recomendaciones de su cuerpo técnico lo han llevado a replantear la decisión.

“Yo había pensado eso previo a Australia, pero tengo un cuerpo técnico que me trae cortito. Me dicen que no están para 90 minutos, tendré que sentarme con ellos. Hoy no lo sé. Sé la forma de juego. Si ves el primer partido, fue aquí con Honduras. El sistema, juegue quien juegue, es lo mismo. La presión alta, bloque medio, bajo, ha permeado en el grupo”, señaló.

De esta manera, Aguirre mantiene abierta la competencia por un lugar en el once inicial, aunque dejó claro que la identidad futbolística del equipo está definida sin importar los nombres que salten al terreno de juego el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.