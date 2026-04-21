A 51 DÍAS 'Juanito', México 1970 rompió esquemas con la mascota de la justa, un niño regordete con sombrero, la primera mascota humana en un Mundial.

El personaje que causó furor en la primera Copa del Mundo en México

El Mundial de México 1970 no solo marcó una época dentro de la cancha, sino también por revolucionar la forma en que se presentaba el evento al mundo. Fue ahí donde nació “Juanito”, la primera mascota oficial en la historia de los Mundiales como figura humana y que fue transmitida a color a todo el mundo.

¿Quién fue “Juanito”?

“Juanito” fue diseñado como un niño mexicano de aspecto regordete, con una sonrisa amplia y una actitud amigable. Vestía el uniforme de la selección nacional y portaba un sombrero tradicional con la leyenda “México 70”, elementos que lo convertían en una representación clara de la identidad cultural del país anfitrión.

El origen de esta innovadora idea respondió a la necesidad de acercar el torneo a la gente. En una época en la que el marketing deportivo comenzaba a tomar fuerza, los organizadores apostaron por crear un personaje que conectara emocionalmente con el público, algo que hasta entonces no se había visto en una Copa del Mundo organizada por la FIFA.

Juanito, México 1970 | RRSS

A diferencia de las mascotas modernas, que suelen ser animales o figuras abstractas, “Juanito” apostó por lo humano. Esto permitió generar una identificación inmediata con los aficionados, especialmente con los niños, quienes veían en él a un reflejo cercano y alegre del espíritu del fútbol.

El personaje también fue un vehículo para mostrar al mundo la cultura mexicana. Su sombrero, su vestimenta y su expresión transmitían hospitalidad, calidez y orgullo nacional, en un momento donde México buscaba consolidarse como un anfitrión de talla internacional.

La máscota de México 70 l X:AGNMex

Todo un éxito

“Juanito” fue un éxito rotundo. Su imagen apareció en carteles, estampas, productos oficiales y publicidad, convirtiéndose en uno de los primeros grandes íconos comerciales vinculados al futbol. Sin saberlo, sentó las bases de lo que hoy es una industria millonaria en torno a las mascotas mundialistas.

Con el paso del tiempo, cada Copa del Mundo ha presentado su propia mascota, pero todas han seguido el camino que abrió aquel niño mexicano. Desde diseños caricaturescos hasta figuras digitales, la esencia de conectar con el público sigue siendo el eje central.

Brasil e Italia, previo a la Final de México 70 | MEXSPORT