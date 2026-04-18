¡FIFA se defiende! Infantino justifica elevados costos de boletos para el Mundial 2026

Los elevados costos de los boletos para la Copa del Mundo 2026 han sido uno de los temas que más polémica ha generado entre los aficionados generando una ola de cuestionamientos al máximo rector del futbol, la FIFA.

Sobre el tema Gianni Infantino justificó los precios asegurando que el organismo funciona como una entidad sin fines de lucro aclarando que lo recabado se destinan para el desarrollo del balompié a nivel global.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, previo al repechaje del Mundial 2026 | AP

¿Qué dijo Infantino?

“El principal, y hasta ahora el único, evento generador de ingresos para la FIFA es la Copa Mundial. La Copa Mundial se celebra durante un mes cada cuatro años, así que generamos dinero en un mes. En los 47 meses que faltan para la próxima Copa Mundial, gastamos ese dinero”, resaltó durante la Reunión Anual de Semafor, según resalta The Athletic.

También tuvo la oportunidad de añadir un tema que explicó y que es de suma importancia: “Tres cuartas partes de esos países probablemente no podrían tener un futbol organizado sin las subvenciones que les proporcionamos.”

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, previo al amistoso entre México y Portugal en el Estadio Azteca | MEXSPORT

Así fue el ajuste más reciente en precios

La FIFA implementó ajustes en su sistema de venta de entradas para la Copa del Mundo de 2026, introduciendo nuevas categorías que modifican la distribución y el costo de los boletos. Estas variaciones han despertado inquietud entre aficionados que ya habían adquirido localidades, especialmente por el impacto en la experiencia prometida.

En días recientes, el organismo rector del futbol comenzó a ofrecer asientos en zonas preferenciales bajo etiquetas distintas a las tradicionales. Estas ubicaciones, situadas en las primeras filas de los estadios, ahora se comercializan a precios considerablemente más altos que los previamente establecidos en la Categoría 1, que hasta ahora representaba el nivel más exclusivo.

Gianni Infantino estará presente en el duelo de reapertura del Estadio Banorte | MexSport

Las categorías denominadas “Front Category 1” y “Front Category 2” marcan un cambio en la segmentación de boletos. Estas nuevas opciones colocan a los espectadores en posiciones privilegiadas, pero con un costo que en varios casos llega a duplicar el precio original de los boletos más caros vendidos en etapas anteriores.