Sí, se puede jugar en ella, pero más allá de organizar una reta, su principal objetivo es lanzar un poderoso mensaje sobre la desigualdad social.

Canchas Desiguales, una obra de la artista costarricense Priscilla Monge, ya se ha presentado en Guadalajara y Monterrey, y ahora llega a la capital del país. La instalación se encuentra en las inmediaciones del Museo Tamayo, frente al Bosque de Chapultepec, donde permanecerá abierta al público hasta el próximo 31 de julio.

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La pieza transforma un espacio deportivo en una reflexión tangible sobre las desigualdades que enfrentan millones de mexicanos. A diferencia de una cancha convencional, el terreno cuenta con desniveles, obstáculos y superficies irregulares que alteran el movimiento de quienes la recorren, obligándolos a adaptarse constantemente.

Para Monge, la obra funciona como una metáfora de la vida misma, donde no todas las personas parten desde las mismas condiciones ni recorren el mismo camino.

“Como lo dice el nombre, Canchas Desiguales. El terreno no está plano para todos y, de alguna manera, hay que formular nuevas reglas de juego para poder sobrevivir y convivir”, explicó la artista en entrevista con RÉCORD.

La instalación cobra especial relevancia al considerar las cifras sobre pobreza y desigualdad en México. De acuerdo con datos citados durante la presentación del proyecto, más del 38 por ciento de las niñas, niños y adolescentes del país viven en condiciones de pobreza multidimensional, una realidad marcada por carencias en educación, salud, alimentación, vivienda y acceso a servicios básicos.

Canchas Desiguales: la obra en CDMX que convierte el futbol en una crítica a la desigualdad social |MARIO GUZMÁN