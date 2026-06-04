Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Canchas Desiguales: la obra en CDMX que convierte el futbol en una crítica a la desigualdad social

MARIO GUZMÁN
Mario Ángel Guzmán Domínguez
Mario Ángel Guzmán Domínguez 17:27 - 04 junio 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
Una nueva cancha de futbol ha sido inaugurada en la Ciudad de México, aunque esta no es una cancha cualquiera

Sí, se puede jugar en ella, pero más allá de organizar una reta, su principal objetivo es lanzar un poderoso mensaje sobre la desigualdad social.

Canchas Desiguales, una obra de la artista costarricense Priscilla Monge, ya se ha presentado en Guadalajara y Monterrey, y ahora llega a la capital del país. La instalación se encuentra en las inmediaciones del Museo Tamayo, frente al Bosque de Chapultepec, donde permanecerá abierta al público hasta el próximo 31 de julio.

MARIO GUZMÁN

La pieza transforma un espacio deportivo en una reflexión tangible sobre las desigualdades que enfrentan millones de mexicanos. A diferencia de una cancha convencional, el terreno cuenta con desniveles, obstáculos y superficies irregulares que alteran el movimiento de quienes la recorren, obligándolos a adaptarse constantemente.

Para Monge, la obra funciona como una metáfora de la vida misma, donde no todas las personas parten desde las mismas condiciones ni recorren el mismo camino.

“Como lo dice el nombre, Canchas Desiguales. El terreno no está plano para todos y, de alguna manera, hay que formular nuevas reglas de juego para poder sobrevivir y convivir”, explicó la artista en entrevista con RÉCORD.

La instalación cobra especial relevancia al considerar las cifras sobre pobreza y desigualdad en México. De acuerdo con datos citados durante la presentación del proyecto, más del 38 por ciento de las niñas, niños y adolescentes del país viven en condiciones de pobreza multidimensional, una realidad marcada por carencias en educación, salud, alimentación, vivienda y acceso a servicios básicos.

Canchas Desiguales: la obra en CDMX que convierte el futbol en una crítica a la desigualdad social |MARIO GUZMÁN

Bajo este contexto, la cancha se convierte en una representación física de los obstáculos que millones de personas enfrentan diariamente para acceder a las mismas oportunidades.

Lo Último
20:09 ¡Lista para el Mundial! La Selección de Chequia, rival de México, venció sin problemas a Guatemala
20:02 ¿Regresa a casa? Pumas ya tiene al reemplazo de Efraín Juárez en puerta según reportes
19:47 ¿Cuánto cuesta viajar en CDMX durante el Mundial 2026? Estas son las tarifas oficiales del transporte público
19:39 ¡Con un '11' de lujo! Javier Aguirre pone a lo mejor ante Serbia
19:06 MLB: ¿Cuándo y dónde ver Boston Red Sox vs New York Yankees?
19:05 "Tengo contrato hasta 2030": Koundé zanja los rumores sobre su futuro con Barcelona
18:51 INAPAM: estos son los descuentos que puedes aprovechar para el Día del Padre 2026
18:48 Julio Ibáñez revela detalles de su detención en Sudáfrica: “Lo peor que nos ha pasado en la vida”
18:43 "Soy uno de los mejores": Checo Pérez confía en su valía pese a complicado regreso a la F1
18:29 NBA Finals: ¿Cuándo y dónde ver el Juego 2 de Nueva York Knicks vs Spurs de San Antonio?