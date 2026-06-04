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Activan Alerta Naranja y Amarilla por fuertes lluvias y posible granizo en gran parte de la CDMX

Las precipitaciones podrían acumular entre 30 y 49 milímetros de agua en algunas zonas de la capital./ X
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 16:42 - 04 junio 2026
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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió alertas meteorológicas para 11 alcaldías

Las autoridades de la Ciudad de México advirtieron sobre un escenario de lluvias intensas que afectará a varias alcaldías antes de que concluya el día.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que, debido a la evolución de los sistemas meteorológicos sobre el Valle de México, fue necesario activar distintos niveles de alerta para mantener informada a la población y reforzar las acciones preventivas.

De acuerdo con los pronósticos oficiales, algunas zonas de la ciudad podrían registrar precipitaciones acumuladas de entre 30 y 49 milímetros, además de descargas eléctricas, rachas de viento y condiciones favorables para la caída de granizo.

Once alcaldías fueron incluidas en Alerta Naranja debido a la intensidad de las precipitaciones esperadas./ X: @SGIRPC_CDMX

Once alcaldías concentrarán las lluvias más intensas

Las demarcaciones con mayor probabilidad de registrar tormentas de fuerte intensidad son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, motivo por el cual fueron incluidas dentro de la Alerta Naranja.

Protección Civil activó alertas preventivas ante el pronóstico de tormentas acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo./ X

En tanto, la Alerta Amarilla se mantiene para Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco, Milpa Alta y Venustiano Carranza, donde también se prevén lluvias relevantes, aunque con una intensidad menor respecto a las alcaldías bajo alerta naranja.

La dependencia capitalina señaló que el monitoreo de las condiciones atmosféricas continuará durante toda la jornada para evaluar cualquier cambio que pudiera presentarse conforme avance la tarde.

Las afectaciones que podrían presentarse durante la tormenta

Además del agua acumulada por las precipitaciones, las autoridades alertaron sobre posibles incidentes derivados de las condiciones meteorológicas. Entre ellos destacan dificultades para la circulación vehicular, reducción de la visibilidad y retrasos en los traslados por diversas vialidades.

Las lluvias también podrían provocar corrientes de agua en calles con pendientes pronunciadas, así como acumulaciones temporales en puntos donde la infraestructura de drenaje suele verse rebasada durante tormentas intensas.

La posibilidad de encharcamientos y corrientes de agua mantiene bajo vigilancia diversas vialidades de la Ciudad de México.
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