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¿Cuáles serán las multas más comunes durante el Mundial 2026 en Ciudad de México?

Elementos de la Policía Bancaria e Industrial y de la Policía Auxiliar participarán en las labores de vigilancia durante el torneo./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 16:19 - 04 junio 2026
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La Ciudad de México reforzará la vigilancia vial durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 con más elementos de seguridad y operativos especiales

La Ciudad de México se prepara para recibir uno de los eventos deportivos más importantes del planeta y, junto con la llegada de miles de aficionados, también se espera una fuerte presión sobre la movilidad urbana, especialmente en las zonas cercanas al Estadio Ciudad de México, sede de varios encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Para enfrentar este escenario, las autoridades capitalinas alistan un esquema especial de seguridad vial que contempla mayor presencia policial, vigilancia permanente y medidas para reducir el impacto que generará el flujo de visitantes nacionales y extranjeros durante el torneo.

La zona sur de la capital será una de las áreas con mayor movimiento debido a las actividades programadas en el Estadio Ciudad de México./ AP

El acceso al estadio no será igual para todos

Como parte de la estrategia de movilidad, el gobierno capitalino implementará el operativo “Última Milla”, diseñado para priorizar el tránsito peatonal en las inmediaciones del estadio durante los días de partido.

La medida contempla restricciones para vehículos particulares en puntos cercanos al inmueble, con el propósito de facilitar el acceso de aficionados y garantizar condiciones seguras para quienes se desplacen a pie.

Sin embargo, habrá excepciones. Residentes, personal operativo, unidades de emergencia, transporte autorizado y personas con boletos para los encuentros podrán acceder a las zonas controladas bajo los lineamientos establecidos por las autoridades.

A estas acciones se suma la vigilancia para detectar conductores que manejen bajo los efectos del alcohol o sustancias prohibidas.

Respetar el Reglamento de Tránsito será clave para evitar sanciones y facilitar la circulación durante el desarrollo del torneo./ Pixabay

¿Qué errores al volante podrían salir más caros durante el Mundial?

Aunque las reglas no cambiarán por la Copa del Mundo, las autoridades buscarán evitar conductas que suelen provocar congestionamientos o poner en riesgo a peatones y automovilistas.

Entre las infracciones más comunes se encuentra exceder los límites de velocidad establecidos. Dependiendo de la gravedad de la falta, las sanciones económicas pueden ir de 1,173.10 a 2,346.20 pesos, además de generar puntos de penalización en la licencia.

El uso del teléfono celular mientras se conduce también será uno de los comportamientos bajo observación. Esta práctica puede derivar en multas superiores a los 4 mil pesos, además de afectar el historial del conductor mediante sanciones administrativas.

Miles de aficionados nacionales y extranjeros se desplazarán por la capital durante el Mundial, por lo que las autoridades reforzarán la supervisión vial./ Pixabay
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