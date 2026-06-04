Yeri Mua aparece llorando en el aeropuerto ¿Pero cuál fue el motivo?

La llegada de Yeri Mua a México después de un viaje a Corea del Sur generó preocupación entre sus seguidores luego de que comenzaran a circular videos donde aparece visiblemente afectada y llorando mientras intentaba salir del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales y provocaron múltiples especulaciones, especialmente porque ocurrieron en medio de la polémica relacionada con la detención de su expareja, Naim Darrechi.

Ante los comentarios y rumores, la propia influencer y cantante decidió explicar lo sucedido. A través de sus redes sociales reveló que sufrió un ataque de ansiedad y pánico al sentirse sobrepasada por la cantidad de personas y reporteros que la rodeaban durante su llegada a la capital del país.

En los videos difundidos en plataformas digitales se observa a la intérprete caminando acompañada por integrantes de su equipo de trabajo, mientras intenta cubrirse el rostro y avanzar entre cámaras, teléfonos celulares y personas que le expresaban mensajes de apoyo. También se aprecia cómo sus colaboradores buscan ayudarla a salir de la terminal aérea hasta que finalmente aborda una camioneta para abandonar el lugar.

Yeri Mua fue abordada por un grupo de reporteros a su llega de Corea / Especial

Yeri Mua habla sobre la crisis que vivió

La creadora de contenido compartió un mensaje en el que reconoció que, pese a la imagen de fortaleza que suele proyectar, también atraviesa momentos complicados emocionalmente.

“Soy fuerte, pero soy humana y me genera mucha ansiedad esta situación. No me gusta verme vulnerable ante el mundo porque es darle el gusto a quiénes me quieren ver mal, pero no lo pude controlar frente a un montón de cámaras, soy real. Pau tendrá mi teléfono, me ayudará a subir todo lo que tiene que ver con mi trabajo, yo estaré bien, denme tiempo. Las amo a mis fans y no se preocupen por mí”.

La cantante explicó que actualmente necesita enfocarse en su bienestar emocional y pidió comprensión a sus seguidores mientras atraviesa este momento complicado.

La cantante, al ver los medios, comenzó a llorar y fue escoltada por su gente / Especial

Pidió más respeto por parte de la prensa

Yeri Mua también aprovechó para explicar que el episodio estuvo relacionado con la manera en que algunos representantes de medios de comunicación se acercaron a ella en el aeropuerto. La veracruzana aclaró que no está en contra del trabajo periodístico ni de las entrevistas, pero señaló que la situación que vivió en el AICM terminó desencadenando una crisis emocional.

“Lo otro, la verdad no me gusta que se me avienten los periodistas y me aplasten, en verdad me generaron un ataque de pánico y ansiedad cuando regresé de Corea”.

Más adelante insistió en que mantiene una relación de respeto con la prensa y que no busca limitar la cobertura de los medios de comunicación.

Sin decir palabra alguna y aun llorando, se subió a una camioneta para partir a su destino / Especial

“Ojalá puedan acercarse de una manera más respetuosa cada que viajo. Yo de verdad estoy a favor de la prensa digna y en contra de la censura, no les niego nunca una entrevista, les tengo mucho amor y respeto, ojalá no vuelva a suceder. Igual mi psiquiatra aumentó mi medicación para evitar estos episodios”.

Agradece el apoyo de sus seguidores

Tras explicar lo sucedido, la reggaetonera también dedicó varios mensajes a sus seguidores, quienes inundaron sus redes sociales con muestras de apoyo y preocupación por su estado de salud. En una de sus historias de Instagram agradeció el respaldo que ha recibido en los últimos días y dejó claro que, aunque atraviesa momentos difíciles, se encuentra enfocada en recuperarse.

“Hola, manitas. Primero que nada gracias por los que han estado aquí para mí aunque mi bocota no pare, ya saben que me cuesta quedarme callada, pero I was okay (estoy bien), también las perr*s malas se echan una lloradita y a seguirle”.

Más tarde, la influencer explicó que comenzó a llorar por un ataque de pánico al ser abordada por los reporteros / Especial

Las declaraciones de Yeri Mua rápidamente generaron reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron la importancia de hablar abiertamente sobre la salud mental y reconocer que figuras públicas e influencers también pueden enfrentar episodios de ansiedad y vulnerabilidad emocional.

Mientras tanto, la cantante continúa compartiendo contenido con sus seguidores y aseguró que tomará el tiempo necesario para recuperarse completamente de este episodio.