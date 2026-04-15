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Futbol

Partido entre Cruz Azul y LAFC se suspende por el grito homofóbico en el Cuauhtémoc

La afición lanzó el grito homofóbico en el Cruz Azul vs LAFC del Cuauhtémoc | ILIANY APARICIO
La afición lanzó el grito homofóbico en el Cruz Azul vs LAFC del Cuauhtémoc | ILIANY APARICIO
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 20:35 - 14 abril 2026
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El árbitro detuvo el partido cinco minutos activando el protocolo de la FIFA

La afición mexicana sacando su peor versión. Durante el partido entre Cruz Azul y Los Angeles FC, la afición celeste lanzó el grito prohibido dirigido al portero Hugo Lloris. Tras un par de reiteraciones, el partido tuvo que ser detenido cinco minutos

Tras un despeje del portero francés al minuto al minuto 12, de la segunda parte, el árbitro decidió detener momentáneamente el encuentro, activando el protocolo por conducta discriminatoria.

Partido entre Cruz Azul y LAFC se detuvo cinco minutos por el grito homofóbico | ILIANY APARICIO
Partido entre Cruz Azul y LAFC se detuvo cinco minutos por el grito homofóbico | ILIANY APARICIO

Pantallas del estadio lanzan mensaje

“Si este comportamiento continúa, serás expulsado del estadio”. Además, la voz local insistió en que los gritos de carácter homofóbico debían cesar de inmediato.

Concacaf activó el protocolo contra el grito homofóbico | ILIANY APARICIO
Concacaf activó el protocolo contra el grito homofóbico | ILIANY APARICIO

Pese a las advertencias, el comportamiento se repitió en distintos momentos del partido.

La afición de Cruz Azul no acató el llamado, manteniendo una conducta que ha sido sancionada reiteradamente en el futbol internacional.

En lo deportivo, Lloris se convirtió en figura al mantener con vida a LAFC, con varias atajadas clave ante los intentos celestes.

A pesar de la presión ofensiva, Cruz Azul se mantiene abajo en el marcador, en un duelo que ha quedado marcado tanto por el desempeño en la cancha como por la conducta en las tribunas.

CRUZ AZUL VS LAFC | RÉCORD
CRUZ AZUL VS LAFC | RÉCORD

También se paró el partido en el Azteca

El incidente en el Estadio Cuauhtémoc no fue un caso aislado. Tan sólo hace dos semanas el grito se escuchó en la reinauguración del Estadio Azteca en el partido amistoso entre México y Portugal, aunque en aquella ocasión el juego no se detuvo.

Además, una hora más tarde de lo sucedido en Puebla. El partido entre América y Nashville en el Estadio Azteca también tuvo que detenerse por que se escuchó el grito ante el portero del equipo estadounidense.

América y Nashville peleando por un balón en el partido de Vuelta de Cuartos de Final | MEXSPORT
América y Nashville peleando por un balón en el partido de Vuelta de Cuartos de Final | MEXSPORT
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